{"_id":"62892e010f80785ebb387998","slug":"ipl-2022-dc-vs-mi-match-report-mumbai-indians-defeated-delhi-capitals-by-5-wickets-royal-challenger-bangalore-qualifies-for-play-offs","type":"story","status":"publish","title_hn":"MI vs DC: मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल्स का सपना तोड़ा, रोहित शर्मा ने विराट कोहली को प्लेऑफ में पहुंचाया","category":{"title":"Cricket News","title_hn":"क्रिकेट न्यूज़","slug":"cricket-news"}}

स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Rajeev Rai Updated Sun, 22 May 2022 12:13 AM IST