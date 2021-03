आरसीबी ने कसी कमर: आईपीएल के लिए ट्रेनिंग शुरू, कप्तान कोहली को रहना होगा क्वारंटीन

विज्ञापन

Bold Diaries: Team India to RCB



Yuzvendra Chahal and Mohammed Siraj joined the RCB camp ahead of Vivo IPL 2021. On @myntra presents Bold Diaries, we show you how the RCB crew enjoyed having the entire aircraft for themselves.#PlayBold #WeAreChallengers #IPL2021 pic.twitter.com/WKfe4157f8 — Royal Challengers Bangalore (@RCBTweets) March 30, 2021

We are just 1️⃣0️⃣ days away from #IPL2021



Wankhede rose to its feet to applaud one of the greatest T20 knocks it has seen. Throwback to 1️⃣0️⃣th May 2⃣0️⃣1️⃣5⃣ when AB de Villiers and Virat Kohli put on a show in Mumbai 🤩#PlayBold #WeAreChallengers pic.twitter.com/R9oEp1WDtS — Royal Challengers Bangalore (@RCBTweets) March 30, 2021

12th Man Army, do you remember the figures Miyan ended with in this game against KKR in 2⃣0️⃣2⃣0️⃣?🔮#PlayBold #WeAreChallengers #TuesdayTrivia pic.twitter.com/0yW2yR6JoH — Royal Challengers Bangalore (@RCBTweets) March 30, 2021

रॉयल चैलेंजर्स बंगलोर ने नौ अप्रैल से शुरू होने वाली इंडियन प्रीमियर लीग के आगामी चरण की तैयारियों के अंतर्गत मंगलवार को यहां नौ दिवसीय अनुकूलन शिविर शुरू किया। स्पिनर युजवेंद्र चहल, तेज गेंदबाज नवदीप सैनी और मोहम्मद सिराज सहित 11 खिलाड़ियों ने क्रिकेट परिचालन निदेशक माइक हेसन और मुख्य कोच साइमन कैटिच के मार्गदर्शन में अपनी ट्रेनिंग शुरू की।टीम के अन्य खिलाड़ी अपना सात दिन का पृथकवास समाप्त होने के बाद शिविर से जुड़ेंगे। कोविड-19 महामारी के बढ़ते मामलों को देखते हुए आईपीएल ने खिलाड़ियों के लिए यह अनिवार्य पृथकवास लगाया है। टीम के कप्तान विराट कोहली गुरुवार को टीम से जुड़ेंगे, उनके भी अनिवार्य पृथकवास में रहने की संभावना है।फ्रेंचाइजी ने एक विज्ञप्ति में कहा, 'रॉयल चैलेंजर्स बंगलोर का चेन्नई में 'श्री रामचंद्र इंस्टिट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च' की खेल सुविधाओं में नौ दिवसीय अनुकूलन शिविर शुरू हो गया है। शिविर सभी खिलाड़ियों को अनुभवी कोचों और स्टाफ जैसे संजय बांगड़, श्रीराम श्रीधरन, एडम ग्रिफिथ, शंकर बासु और मालोलान रंगराजन के साथ काम करने का मौका प्रदान करेगा।'आईपीएल के बाद भी भारतीय क्रिकेट का शेड्यूल बहुत बिजी है। भारतीय टीम फिर एक बार बबल में जाएगी। उसे जून में इंग्लैंड में न्यूजीलैंड के खिलाफ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलना है, इसके बाद उसे इंग्लैंड में पांच टेस्ट मैचों की सीरीज खेलनी है। भारतीय टीम वर्ल्ड टी-20 के लिए लौटेगी जो घरेलू सरजमीं पर खेला जाएगा। पुणे में वनडे सीरीज जीतने के बाद कोहली ने इतने व्यस्त शेड्यूल को लेकर शिकायत भी दर्ज कराई थी।