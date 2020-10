IPL 2020: करो या मरो के मुकाबले में बेयरस्टो बाहर, भारी बदलाव के साथ उतरी सनराइजर्स हैदराबाद

इंडियन प्रीमियर लीग में आज अहम मुकाबला खेला जा रहा है। दिल्ली अगर आज सनराइजर्स हैदराबाद को हरा देती है तो टूर्नामेंट के प्लेऑफ में क्वालीफाई करने वाली पहली टीम बन जाएगी। वही ऑरेंज आर्मी हारते ही टूर्नामेंट से बाहर होने वाली चेन्नई सुपरकिंग्स के बाद दूसरी टीम होगी। कोलकाता नाइटराइडर्स और किंग्स इलेवन पंजाब के खिलाफ हार के बाद दिल्ली को अब अपने अंकों की संख्या 16 पर पहुंचाने के लिए दो अंक की दरकार है, इससे वह अंकतालिका में भी शीर्ष पर पहुंच जाएगा।

#DelhiCapitals have won the toss and they will bowl first against #SRH#Dream11IPL pic.twitter.com/v524LkarGV