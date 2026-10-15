{"_id":"6ad056a95e399061c307a812","slug":"india-vs-west-indies-sanju-samson-has-provided-an-injury-update-on-arshdeep-singh-ahead-of-5th-t20i-2026-10-15","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"भारत बनाम वेस्टइंडीज: क्या पांचवें टी20 में खेल पाएंगे अर्शदीप? संजू ने भारतीय गेंदबाज के फिटनेस पर दिया अपडेट","category":{"title":"Cricket News","title_hn":"क्रिकेट न्यूज़","slug":"cricket-news"}}

विज्ञापन वेस्टइंडीज के खिलाफ चौथे टी20 मुकाबले में बाएं हाथ के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह चोटिल हो गए थे। अर्शदीप के कंधे पर गेंद लगी थी और वह बल्लेबाजी भी जारी नहीं रख सके थे। अब विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन ने उनकी फिटनेस पर अपडेट दिया है। पांच मैचों की सीरीज अभी 2-2 से बराबरी पर है और बंगलूरू में होने वाले सीरीज के निर्णायक मुकाबले के लिए सैमसन ने कहा है कि भारतीय टीम पूरी तरह से जोश से भरी हुई है। साथ ही उन्होंने उम्मीद जताई कि अर्शदीप समय पर फिट हो जाएंगे।

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शमार जोसेफ की गेंद पर हुए चोटिल

बुधवार को भारत की पारी के आखिरी ओवर में शमार जोसेफ की एक तेज शॉर्ट-पिच गेंद सीधे अर्शदीप के कंधे पर आ लगी। इस जोरदार प्रहार से बाएं हाथ के तेज गेंदबाज को काफी दर्द हुआ, जिसके बाद फिजियो को तुरंत मैदान पर आकर उनकी स्थिति की जांच करनी पड़ी। भारत को अंतिम ओवर में जीत के लिए आखिरी विकेट शेष रहते 35 रनों की दरकार थी। इस ओवर में जोसेफ ने अर्शदीप के खिलाफ बाउंसरों की झड़ी लगा दी। इनमें से एक गेंद उनके बाएं कंधे पर जा लगी। कई लोगों का मानना था कि जोसेफ का यह रवैया खेल भावना के विपरीत था, क्योंकि अर्शदीप के लिए उन रनों को बना पाना नामुमकिन था। हालांकि भारतीय गेंदबाज ने बल्लेबाजी जारी रखने की कोशिश की, लेकिन दर्द के कारण वह काफी संघर्ष करते दिखे। अंत में भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर ने अर्शदीप को रिटायर हर्ट होने के लिए कहा, जिससे पारी समाप्त हो गई और वेस्टइंडीज ने 24 रनों से मुकाबला जीतकर सीरीज 2-2 से बराबर कर ली।

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सैमसन को अर्शदीप के जल्द ठीक होने की उम्मीद

मैच के बाद संजू सैमसन ने कहा, 'अर्शदीप अपने कंधे पर बर्फ लगा रहे हैं। उम्मीद है कि वह जल्द ठीक हो जाएंगे। उन्हें एक तेज गेंद लगी है। आशा है कि वह जल्द उबर जाएंगे।' हैदराबाद में मिली हार के बावजूद सैमसन ने जोर देकर कहा कि टीम इस हार से निराश नहीं है, बल्कि वह बंगलूरू के निर्णायक मुकाबले का बेसब्री से इंतजार कर रही है और सीरीज का अंत जीत के साथ करने के लिए पूरी तरह दृढ़ संकल्प है।



सैमसन ने कहा, हम अब 2-2 की बराबरी पर हैं। अब सारा दारोमदार बंगलूरू टी20 पर आ गया है। हम आखिरी मैच के लिए पूरी तरह चार्ज्ड हैं। हमें वेस्टइंडीज क्रिकेट को श्रेय देना होगा। वे हमारे घर आए हैं और दो मैचों में दबदबा बनाया है। अब हम निर्णायक मुकाबले में हैं।

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