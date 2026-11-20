{"_id":"6b006a7979117114550d163e","slug":"india-a-vs-nepal-4th-match-group-b-at-doha-asia-cup-rising-stars-full-scorecard-and-match-highlights-2026-11-20","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"एशिया कप राइजिंग स्टार्स: नेपाल पर भारत की 306 रन से जीत, लिस्ट-ए इतिहास के 5वें सबसे छोटे स्कोर पर सिमटी टीम","category":{"title":"Cricket News","title_hn":"क्रिकेट न्यूज़","slug":"cricket-news"}}

विज्ञापन तिलक वर्मा और कुमार कुशाग्र की तूफानी शतकीय पारियों के बाद हर्षित राणा और प्रिंस यादव की घातक गेंदबाजी के दम पर भारत-ए ने एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2026 में अपने अभियान का शानदार आगाज किया। शुक्रवार को दोहा में खेले गए मुकाबले में भारतीय टीम ने नेपाल को 306 रनों के विशाल अंतर से करारी शिकस्त दी। इस मुकाबले में नेपाल की टीम महज 26 रनों पर ढेर हो गई, जो लिस्ट-ए क्रिकेट के इतिहास का पांचवां सबसे कम टीम स्कोर है।

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तिलक और कुशाग्र के शतकों से भारत ने बनाया विशाल स्कोर

टॉस के बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही। टीम ने महज 42 रन के स्कोर पर अपने तीन अहम विकेट गंवा दिए। सलामी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी और अभिषेक शर्मा बड़ी पारी खेलने में नाकाम रहे। इसके बाद कप्तान तिलक वर्मा और विकेटकीपर बल्लेबाज कुमार कुशाग्र ने मोर्चा संभाला और शानदार शतकीय पारियां खेलकर भारतीय पारी को मजबूती दी।



तिलक वर्मा ने 107 रनों की शानदार पारी खेली, जबकि कुमार कुशाग्र ने 117 रन बनाकर टीम को बड़े स्कोर तक पहुंचाने में अहम योगदान दिया। दोनों बल्लेबाजों के बीच शानदार साझेदारी देखने को मिली। वहीं, पारी के अंतिम ओवरों में सूर्यांश शेडगे ने महज 14 गेंदों पर 36 रन की तूफानी पारी खेलकर भारत के स्कोर को और गति दी। इन दमदार पारियों की बदौलत भारत-ए ने निर्धारित 50 ओवर में नौ विकेट के नुकसान पर 332 रन बनाए। इस तरह नेपाल को जीत के लिए 333 रनों का लक्ष्य मिला।

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26 रन पर ढेर हुई नेपाल की पूरी टीम

333 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी नेपाल की टीम भारतीय गेंदबाजों के सामने पूरी तरह बेबस नजर आई। भारतीय तेज गेंदबाज प्रिंस यादव और हर्षित राणा ने शुरुआत से ही नेपाली बल्लेबाजों पर दबाव बनाए रखा। दोनों की घातक गेंदबाजी के सामने नेपाल का कोई भी बल्लेबाज टिककर नहीं खेल सका। नेपाल की पूरी टीम महज 11.3 ओवर में 26 रन बनाकर ऑलआउट हो गई। भारत की ओर से प्रिंस यादव ने पांच विकेट चटकाए, जबकि हर्षित राणा ने चार बल्लेबाजों को अपना शिकार बनाया। वहीं, शाहबाज अहमद ने एक विकेट लेकर नेपाल की पारी समेट दी।

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