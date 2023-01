IND vs SL T20: छक्का लगाते वक्त सूर्यकुमार का बैलेंस बिगड़ा और मैदान पर गिरे, VIDEO में देखें उनका रैंप शॉट

3rd T20I hundred for Suryakumar Yadav from just 43 innings💥



13वें ओवर में श्रीलंका के तेज गेंदबाज दिलशान मदुशंका गेंदबाजी करने आए थे। उन्होंने फुल टॉस गेंद फेंकी, जिस पर सूर्यकुमार ने ऑफ स्टंप पर जाकर फाइन लेग पर छक्का जड़ा। रैंप शॉट का प्रयास करते हुए सूर्या का बैलेंस बिगड़ा और वह जमीन पर गिर गए, लेकिन उन्होंने छक्का मारने के लिए पर्याप्त नियंत्रण दिखाया। गेंद सीधे जाकर बाउंड्री के पार गिरी। इसके बाद तो स्टेडियम में तालियों की गूंज सुनाई दी। दर्शक सूर्यकुमार का नाम चिल्लाने लगे। सूर्या के इस शॉट ने सभी को हैरान कर दिया था।