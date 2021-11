{"_id":"6186297779a4d33c33387b84","slug":"ind-vs-sco-with-the-help-of-rohit-rahul-destructive-batting-team-india-set-a-flurry-of-records-know-5-interesting-figures","type":"story","status":"publish","title_hn":"IND vs SCO: रोहित-राहुल की बदौलत टीम इंडिया ने लगाई रिकॉर्ड्स की झड़ी, जानें 5 दिलचस्प आंकड़े","category":{"title":"Cricket News","title_hn":"क्रिकेट न्यूज़","slug":"cricket-news"}}

भारतीय टीम ने स्कॉटलैंड को हराकर सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीद कायम रखी है। शुक्रवार को खेले गए मैच में 86 रन के लक्ष्य को भारत ने 6.3 ओवर में दो विकेट खोकर हासिल कर लिया। इस जीत के साथ भारत का नेट रन रेट पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान से भी ऊपर चला गया है। टीम इंडिया का भविष्य अब अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच सात नवंबर को होने वाले मैच पर टिका है।बहरहाल, स्कॉटलैंड के खिलाफ मुकाबले में टीम इंडिया ने रिकॉर्ड्स की झड़ी लगा दी। रोहित शर्मा और केएल राहुल ने स्कॉटलैंड के गेंदबाजों को जमकर धूना। आइए जानते हैं, इस मैच में कौन-कौन से रिकॉर्ड बने-भारत ने यह मैच 81 गेंद शेष रहते जीता। टी-20 में गेंदों के मामले में भारत की यह सबसे बड़ी जीत है।टी-20 विश्व कप में किसी भी टीम द्वारा यह गेंद शेष रहने के मामले में तीसरी सबसे बड़ी जीत है। श्रीलंका के नाम यह रिकॉर्ड है। उन्होंने 2014 में नीदरलैंड्स को 90 गेंद शेष रहते हराया था। दूसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया है। उन्होंने 2021 में बांग्लादेश को 82 गेंद शेष रहते हराया था।भारत ने पावरप्ले यानी पहले छह ओवर में 2 विकेट गंवाकर 82 रन बनाए। यह विश्व कप में पावरप्ले में पांचवां सबसे बड़ा स्कोर है। पहले छह ओवर में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड नीदरलैंड्स के नाम है। उसने 2014 में एक विकेट गंवाकर 91 रन बनाए थे।भारत का टी-20 में पावरप्ले में 82 रन उच्चतम स्कोर रहा। इससे पहले यह रिकॉर्ड 78 रन था, जो उन्होंने 2018 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ बनाए थे।केएल राहुल ने 18 गेंदों पर पचास लगाया। यह इस टी-20 विश्व कप का सबसे तेज अर्धशतक है। वहीं, ओवरऑल टी-20 विश्व कप का चौथा सबसे तेज अर्धशतक है। राहुल के टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर का 14वां अर्धशतक भी था।12 गेंद: युवराज सिंह vs इंग्लैंड, डरबन 200717 गेंद: स्टीफन माइबर्ग vs आयरलैंड, सिलहेट 201418 गेंद: ग्लेन मैक्सवेल vs पाकिस्तान, मीरपुर 2014केएल राहुल vs स्कॉटलैंड, दुबई 2021*