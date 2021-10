{"_id":"61764740f648910bba414f5c","slug":"ind-vs-pak-t20-world-cup-2021-the-umpire-is-sleeping-twitter-fumes-shares-images-showing-kl-rahul-was-bowled-off-no-ball","type":"story","status":"publish","title_hn":"Ind vs Pak: क्या नो बॉल पर आउट हुए केएल राहुल, 'अंपायर सो रहा था' सोशल मीडिया पर वायरल, जानें हकीकत","category":{"title":"Cricket News","title_hn":"क्रिकेट न्यूज़","slug":"cricket-news"}}

स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, दुबई Published by: ओम. प्रकाश Updated Mon, 25 Oct 2021 11:27 AM IST

सार भारत और पाकिस्तान के बीच खेले गए टी-20 विश्व कप मैच में टीम इंडिया को 10 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। इस मुकाबले में जिस तरह से केएल राहुल आउट हुए वह सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया।

रविवार को भारत और पाकिस्तान के बीच खेले गए टी-20 विश्व कप मैच में टीम इंडिया को 10 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। इस मैच में केएल राहुल का आउट होना सबसे ज्यादा चर्चा विषय रहा। उन्हें शहीन शाह अफरीदी ने अपना शिकार बनाया। केएल राहुल के आउट होने के बाद सोशल मीडिया पर क्रिकेट फैंस ने कुछ तस्वीरें शेयर कीं। इन फैंस के मुताबिक राहुल को अंपायर ने नो बॉल पर आउट दिया था।



शाहीन ने भारत को दिए शुरुआती झटके



भारत और पाकिस्तान के बीच खेले गए टी-20 विश्व कप मैच में शाही अफरीदी ने धुआंधार गेंदबाजी की। उन्होंने अपने पहले दो ओवर में भारत को झटका देते हुए दो विकेट हासिल किए। इस दौरान अफरीदी ने सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा को बगैर खाता खोले पवेलियन भेजा। जबकि, केएल राहुल को तीन रनों पर बोल्ड कर दिया। राहुल का विकेट गिरने के बाद सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें शेयर की गईं जिनमें यह दिखाया गया कि उन्हें नो बॉल पर आउट दिया गया है। इस दौरान क्रिकेट फैंस ने तीखी आलोचना करते हुए कहा, क्या अंपायर सो रहा था।



नो बॉल नहीं थी शाहीन की गेंद



अगर हम फैक्ट चेक की बात करें तो शाहीन अफरीदी की गेंद नो बॉल नहीं थी। उन्होंने एक लीगल डिवीवरी पर राहुल का विकेट लिया। अगर अफरीदी ने ओवर स्टेपिंग की होती तो उसका रिप्ले भी दिखाया जाता। जबकि राहुल के आऊट होने के बाद कोई रिप्ले नहीं दिखाया गया। अफरीदी की यह गुड लेंग्थ गेंद थी, जो ऑफ स्टंप पर पड़ने के बाद हल्का अंदर आई और उनकी गिल्लियां बिखेर दीं।



भारत ने बनाए 151 रन



इस मुकाबले में बाबर आजम ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग की। अफरीदी ने शानदार शुरुआत करते हुए रोहित शर्मा को पहली गेंद पर आउट किया। उसके बाद उन्होंने केएल राहुल के चलता किया। एक समय भारत का स्कोर 6 रन पर दो विकेट था। इसके बाद विराट कोहली और ऋषभ पंत की पारियों के चलते भारत सात विकेट पर 151 रन बनाने में सफल रहा। 152 रनों के टारगेट का पीछा करने उतरे पाकिस्तान ने 17.5 ओवर में बिना विकेट खोए लक्ष्य हासिल कर लिया। सलामी बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान 79 और बाबर आजम 68 रन बनाकर नाबाद रहे।





विस्तार

विज्ञापन

Why nobody is taking about this

This was a no ball 😡#KLRahul pic.twitter.com/X61Uf9TFKJ — Ankit Yadav 🇮🇳 (@imankit012) October 24, 2021

रविवार को भारत और पाकिस्तान के बीच खेले गए टी-20 विश्व कप मैच में टीम इंडिया को 10 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। इस मैच में केएल राहुल का आउट होना सबसे ज्यादा चर्चा विषय रहा। उन्हें शहीन शाह अफरीदी ने अपना शिकार बनाया। केएल राहुल के आउट होने के बाद सोशल मीडिया पर क्रिकेट फैंस ने कुछ तस्वीरें शेयर कीं। इन फैंस के मुताबिक राहुल को अंपायर ने नो बॉल पर आउट दिया था।भारत और पाकिस्तान के बीच खेले गए टी-20 विश्व कप मैच में शाही अफरीदी ने धुआंधार गेंदबाजी की। उन्होंने अपने पहले दो ओवर में भारत को झटका देते हुए दो विकेट हासिल किए। इस दौरान अफरीदी ने सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा को बगैर खाता खोले पवेलियन भेजा। जबकि, केएल राहुल को तीन रनों पर बोल्ड कर दिया। राहुल का विकेट गिरने के बाद सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें शेयर की गईं जिनमें यह दिखाया गया कि उन्हें नो बॉल पर आउट दिया गया है। इस दौरान क्रिकेट फैंस ने तीखी आलोचना करते हुए कहा, क्या अंपायर सो रहा था।अगर हम फैक्ट चेक की बात करें तो शाहीन अफरीदी की गेंद नो बॉल नहीं थी। उन्होंने एक लीगल डिवीवरी पर राहुल का विकेट लिया। अगर अफरीदी ने ओवर स्टेपिंग की होती तो उसका रिप्ले भी दिखाया जाता। जबकि राहुल के आऊट होने के बाद कोई रिप्ले नहीं दिखाया गया। अफरीदी की यह गुड लेंग्थ गेंद थी, जो ऑफ स्टंप पर पड़ने के बाद हल्का अंदर आई और उनकी गिल्लियां बिखेर दीं।इस मुकाबले में बाबर आजम ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग की। अफरीदी ने शानदार शुरुआत करते हुए रोहित शर्मा को पहली गेंद पर आउट किया। उसके बाद उन्होंने केएल राहुल के चलता किया। एक समय भारत का स्कोर 6 रन पर दो विकेट था। इसके बाद विराट कोहली और ऋषभ पंत की पारियों के चलते भारत सात विकेट पर 151 रन बनाने में सफल रहा। 152 रनों के टारगेट का पीछा करने उतरे पाकिस्तान ने 17.5 ओवर में बिना विकेट खोए लक्ष्य हासिल कर लिया। सलामी बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान 79 और बाबर आजम 68 रन बनाकर नाबाद रहे।