IND vs NZ Test, Day 2 Highlights: विकेट को तरसे भारतीय गेंदबाज, न्यूजीलैंड का स्कोर 129/0

सार ओपनर्स विल यंग 180 गेंदों पर 75 रन और टॉम लाथम 165 गेंदों पर 50 रन बनाकर क्रीज पर हैं। भारत ने पहली पारी में 345 रन बनाए थे। श्रेयस अय्यर ने सबसे ज्यादा 105 रन की पारी खेली थी।

विस्तार

ग्रीम फाउलर-टिम रॉबिन्सन: 156 रन, 1985

सिदथ वेट्टीमुनी- रवि रत्नायके: 159 रन, 1986

विल यंग-टॉल लाथम: 129*, 2021

भारत और न्यूजीलैंड के बीच दो टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में खेला जा रहा है। दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक न्यूजीलैंड ने पहली पारी में बिना विकेट गंवाए 129 रन बना लिए हैं। ओपनर्स विल यंग 180 गेंदों पर 75 रन और टॉम लाथम 165 गेंदों पर 50 रन बनाकर क्रीज पर हैं। भारत ने पहली पारी में 345 रन बनाए थे। श्रेयस अय्यर ने सबसे ज्यादा 105 रन की पारी खेली थी। पहली पारी के आधार पर न्यूजीलैंड की टीम फिलहाल भारत से 216 रन पीछे है।भारतीय टीम ने शुक्रवार को चार विकेट पर 258 रन से आगे खेलना शुरू किया और 87 रन जोड़कर 345 रन पर ऑलआउट हो गई। रवींद्र जडेजा के रूप में दूसरे दिन टीम इंडिया को पहला झटका लगा। वे अपने स्कोर में एक भी रन नहीं जोड़ सके और 50 रन बनाकर आउट हुए। विकेटकीपर ऋद्धिमान साहा 1 रन बनाकर आउट हुए। इस दौरान श्रेयस ने डेब्यू टेस्ट की डेब्यू पारी में सेंचुरी लगाई।श्रेयस भारत की तरफ से डेब्यू मैच में शतक लगाने वाले 16वें बल्लेबाज हैं। इसके अलावा वह भारत के तीसरे क्रिकेट हैं जिन्होंने अपने डेब्यू टेस्ट में न्यूजीलैंड के खिलाफ शतक लगाया है। डेब्यू पारी में शतक जड़ने वाला श्रेयस 13वें भारतीय क्रिकेटर हैं। अपनी ही जमीन पर ये कारनामा करने वाले श्रेयस 10वें भारतीय क्रिकेटर हैं। वह 171 गेंदों पर 13 चौके और दो छक्के की मदद से 105 रन बनाकर आउट हुए। उन्हें साउदी ने विल यंग के हाथों कैच कराया।इसके बाद रविचंद्रन अश्विन ने 38 रन की पारी खेली। हालांकि, दूसरे छोर से विकेट गिरते रहे और टीम 345 रन पर आउट हो गई। अक्षर पटेल 3 रन और ईशांत शर्मा 0 पर आउट हुए। वहीं, उमेश यादव 10 रन बनाकर नाबाद रहे। न्यूजीलैंड की ओर से टिम साउदी ने सबसे ज्यादा पांच विकेट लिए। वहीं, काइल जेमीसन को तीन और एजाज पटेल को दो विकेट मिला।जवाब में न्यूजीलैंड की टीम ने शानदार बल्लेबाजी की। हालांकि, इस दौरान किस्मत ने भी कीवी बल्लेबाजों का खूब साथ दिया। लाथम तीन बार डीआरएस पर बच गए। वहीं, विल यंग को भी एक बार जीवनदान मिला। उन्होंने इसका भरपूर फायदा उठाया और भारतीय गेंदबाजों को विकेट के लिए तरसा दिया। लाथम ने टेस्ट करियर की 20वीं फिफ्टी और यंग ने दूसरी फिफ्टी लगाई।दिसंबर 2016 के बाद से भारत में यह किसी विपक्षी टीम की ओपनिंग जोड़ी की यह पहली शतकीय साझेदारी है। इससे पहले चेन्नई में इंग्लैंड के ओपनर्स एलिस्टेयर कुक और कीटन जेनिंग्स ने दूसरी पारी में 103 रन जोड़े थे। इसके अलावा यंग और लाथम की जोड़ी कानपुर में भारत के खिलाफ शतकीय साझेदारी निभाने वाली तीसरी ओपनिंग जोड़ी है।टीम इंडिया ने घरेलू मैदान पर पहले बैटिंग करते हुए 70 टेस्ट में 345 से ज्यादा का स्कोर बनाया है। इसमें 32 टेस्ट टीम इंडिया ने जीते हैं और एक हारा है। 37 टेस्ट ड्रॉ रहे हैं। जो टेस्ट भारत हारा था वह 1998 में बेंगलुरु में खेला गया था। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम ने 400 रन बनाए थे। इस टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 8 विकेट से हराया था।