किस फुटबॉल टीम के फैन हैं रिंकू सिंह?: किसने इस खेल से कराया प्यार? यूपी के क्रिकेटर ने सुनाया दिलचस्प किस्सा

भारतीय क्रिकेटर रिंकू सिंह ने खुलासा किया है कि वह मैनचेस्टर यूनाइटेड के फैन क्यों बने। इसके पीछे उनके साथी क्रिकेटर नीतीश राणा का हाथ है। राणा ने ही रिंकू को फुटबॉल से परिचित कराया और उन्हें मैच देखना समझाया। इसके बाद रिंकू की इस खेल में दिलचस्पी बढ़ती चली गई।

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रिंकू ने जियोस्टार से कहा, 'पहले मैं यूनाइटेड का फैन था और अभी भी कुछ हद तक हूं, क्योंकि इसकी वजह नीतीश राणा भाई हैं। उन्होंने मुझे फुटबॉल से परिचित कराया और बताया कि मैच कैसे देखना है। इसके बाद फुटबॉल में मेरी थोड़ी दिलचस्पी बढ़ी। राणा भाई यूनाइटेड के फैन हैं, इसलिए मैं उनके साथ समय बिताता था और उन्हें देखकर मैं भी यूनाइटेड का फैन बन गया।'रिंकू हाल ही में पहली बार स्टेडियम में लाइव फुटबॉल मैच देखने पहुंचे। उन्हें ओल्ड ट्रैफर्ड में मैनचेस्टर यूनाइटेड और मैनचेस्टर सिटी के बीच प्रीमियर लीग मुकाबला देखने का मौका मिला। हालांकि, जिस टीम को वह अपना पसंदीदा मानते हैं, उसे इस मैच में हार मिली।मैनचेस्टर सिटी ने ओल्ड ट्रैफर्ड में यूनाइटेड को 1-0 से हराया। एर्लिंग हालैंड ने दूसरे हाफ में मैच का निर्णायक गोल किया। मैच के दौरान रिंकू ने स्वीकार किया कि कुछ समय के लिए उनका समर्थन सिटी के साथ भी चला गया था। उन्होंने कहा, 'हां, जैसे-जैसे मैच आगे बढ़ा, मैंने खुद को थोड़ा सिटी का समर्थन करते हुए पाया। यूनाइटेड उस समय अच्छा नहीं खेल रही थी, जबकि सिटी बेहतर नजर आ रही थी।'नतीजे से ज्यादा रिंकू के लिए ओल्ड ट्रैफर्ड में लाइव मैच देखने का अनुभव खास रहा। उन्होंने बताया कि इससे उन्हें समझ आया कि स्टेडियम में फुटबॉल देखने का अनुभव टीवी से कितना अलग होता है। रिंकू ने कहा, 'मैं खुद को भाग्यशाली मानता हूं कि मुझे सिटी और यूनाइटेड के बीच मैच देखने का मौका मिला। यह मेरे लिए बहुत खास था। यह मेरी जिंदगी का पहला लाइव फुटबॉल मैच था और इसका अनुभव बिल्कुल अलग था।'उन्होंने आगे कहा, 'मैंने इससे पहले सिर्फ टीवी पर मैच देखे थे। वहां स्टेडियम में होना बहुत अच्छा लगा। मुझे माहौल पसंद आया। जब कोई गोल करता है या कोई खिलाड़ी कुछ खास करता है तो पूरा स्टेडियम जिस तरह अपनी टीम का समर्थन करता है और चिल्लाता है, वह चीज स्टेडियम में जाकर ही महसूस की जा सकती है।'रिंकू ने अपने पसंदीदा फुटबॉलर का नाम भी बताया। उन्होंने मैनचेस्टर यूनाइटेड के पूर्व खिलाड़ी मार्कस राशफोर्ड को अपना पसंदीदा बताया। वहीं, ब्रूनो फर्नांडिस की मैदान पर शांति और संयम ने भी उन्हें प्रभावित किया। उन्होंने कहा, 'मुझे मार्कस राशफोर्ड बहुत पसंद हैं। मैंने उन्हें काफी फॉलो किया है, इसलिए वह मेरे पसंदीदा हैं। वहीं, संयम की बात करें तो मुझे लगता है कि ब्रूनो फर्नांडिस। वह बहुत शांत रहते हैं, बहुत शांति से खेलते हैं और मैदान पर चलते हुए भी काफी सहज नजर आते हैं। जब गेंद उनके पास आती है तो वह तुरंत गोल कर देते हैं या मैदान पर जो जरूरी है, वह करते हैं।'