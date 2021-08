IND vs ENG: शमी-बुमराह की तारीफ में दिग्गजों ने पढ़े कसीदे, सचिन बोले- इस साझेदारी ने खेल का रंग बदल दिया 

विज्ञापन

Exceptional display of grit & determination by @MdShami11 and @Jaspritbumrah93 when #TeamIndia 🇮🇳 was in trouble. This partnership defines this team’s character. They rise when the chips are down. To do it @HomeOfCricket makes it special. Kudos to @ImIshant too #EngvInd pic.twitter.com/gKSDRIRhG2 — Jay Shah (@JayShah) August 16, 2021

Waah ! Mazaa aa gaya.

What a wonderful partnership between Shami and Bumrah. They may not have the best of techniques but from experience i Can say that bowlers have a big heart. And Ishant, Shami and Bumrah have displayed just that today at a decisive stage in the #LordsTest . pic.twitter.com/y72j3BRdpB — VVS Laxman (@VVSLaxman281) August 16, 2021

Calling this partnership crucial would be an understatement. It has changed the complexion of the game! Well done @MdShami11 and @Jaspritbumrah93!



Go for it #TeamIndia. 🇮🇳#ENGvIND— Sachin Tendulkar (@sachin_rt) August 16, 2021

लॉर्ड्स टेस्ट के पांचवें दिन मोहम्मद शमी और जसप्रीत बुमराह की बेहतरीन बल्लेबाजी की। इन दोनों बल्लेबाजों के दम पर भारत ने दूसरी पारी में आठ विकेट के नुकसान पर 298 रन बनाए। पुछल्ले बल्लेबाज शमी और बुमराह के बीच नौवें विकेट के लिए 89 रन की अटूट साझेदारी हुई। इस साझेदारी की चहुं ओर तारीफ हो रही है। इस बीच बीसीसीआई के सचिव जय शाह ने इन दोनों बल्लेबाजों की जमकर तारीफ की है। उन्होंने कहा, 'शमी और बुमराह ने भारतीय टीम को मुश्किल घड़ी से उबारा। दोनों की यह साझेदारी टीम के कैरेक्टर को दर्शाता है। उन्होंने लॉर्ड्स में आज के दिन को खास बनाया।'वहीं, वीवीएस लक्ष्मण ने कहा, 'वाह! मजा आ गया। शमी और बुमराह के बीच क्या जबरदस्त साझेदारी हुई है।' लक्ष्मण ने आगे कहा कि हो सकता है कि उनके पास बेहतरीन तकनीक न हो लेकिन अनुभव से मैं कह सकता हूं कि गेंदबाजों का दिल बड़ा होता है।'सचिन तेंदुलकर ने कहा, इस साझेदारी ने खेल का रंग बदल दिया है! इसे महत्वपूर्ण कहना एक तरह की खामोशी होगी। बहुत बढ़िया। शमी और बुमराह।'बता दें कि भारत ने पांचवें दिन का खेल 181/6 से आगे खेलना शुरू किया था। भारत ने अपनी पहली पारी में 364 रन बनाए थे जिसके जवाब में इंग्लैंड ने 391 रन बनाकर 27 रन की बढ़त हासिल की थी।