2019 में होने वाले क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी इंग्लैंड-वेल्स करने वाला है। शुरुआत 30 मई 2019 से होगी।कुछ महीने पहले आईसीसी ने इसके शेड्यूल की भी घोषणा कर दी थी। अब ताजा खबर यह है कि विश्वकप के छह मुकाबलों की सारी टिकट अभी से बुक हो चुकीं हैं।

🎟️ A limited number of tickets for selected #CWC19 group games will be available to purchase at 10am (GMT) today!