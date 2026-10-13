आईसीसी महिला रैंकिंग: कप्तान मंधाना ने शीर्ष पर दबदबा कायम रखा, पैरी की लंबी उछाल; दीप्ति एक स्थान खिसकीं

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टी20 रैंकिंग में भारतीयों का हाल

वनडे गेंदबाजों की रैंकिंग में दीप्ति शर्मा एक पायदान नीचे नौवे स्थान पर खिसक गई हैं। महिला टी20 रैंकिंग में शेफाली वर्मा चौथे, मंधाना पांचवें और हरमनप्रीत 10वें स्थान पर हैं। महिला टी20 गेंदबाजी रैंकिंग में श्रीचरणी और दीप्ति शीर्ष दो में हैं। ऑलराउंडर की रैंकिंग में दीप्ति शीर्ष 10 में अकेली भारतीय हैं और चौथे स्थान पर हैं। वनडे ऑलराउंडरों की रैंकिंग में वह छठे स्थान पर हैं। टी20 और वनडे टीम रैंकिंग में भारतीय महिला टीम तीसरे स्थान पर हैं।

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भारत की नवनियुक्त कप्तान स्मृति मंधाना ने आईसीसी वनडे महिला बल्लेबाजों की सूची में शीर्ष स्थान कायम रखा है। वहीं ऑस्ट्रेलिया की एलिसे पैरी मंगलवार को जारी ताजा रैंकिंग में शीर्ष 10 में लौटी हैं। हाल ही में हरमनप्रीत कौर की जगह कप्तान बनाई गई मंधाना 790 अंक के साथ बल्लेबाजों की सूची में शीर्ष पर हैं। हरमनप्रीत नौवे स्थान पर हैं।