ICC ODI Rankings: विराट कोहली की बादशाहत बरकरार, पांड्या करियर की सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग पर

सीरीज में बल्लेबाजों का ही बोलबाला था। बावजूद इसके युवा ऑस्ट्रेलियाई लेगी एडम जंपा अपना प्रभाव छोड़ने में कामयाब रहे। वह करियर में पहली बार टॉप-20 में पहुंचे हैं। जंपा ने सात विकेट चटकाते हुए 14वां पायदान पाया। पेसर जोश हेजलवुड भी छह विकेट चटकाते हुए छठे पायदान पर पहुंच गए।

Josh Hazlewood, who picked up six wickets at 30 during the #AUSvIND ODI series, has moved to No.6 in the @MRFWorldwide ICC Men's ODI Bowling Rankings 🙌



FULL RANKINGS ➡️ https://t.co/lRP67a820b pic.twitter.com/5wZrViPhcU