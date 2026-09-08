{"_id":"6a9fb2c39f6b26c4ec0c6718","slug":"shubman-gill-hits-abhishek-sharma-for-6-4-6-before-punjab-teammate-strikes-back-2026-09-08","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"शेर-ए-पंजाब टी20: गिल ने अपने जिगरी दोस्त के ओवर में ठोके 6...4...6; फिर अभिषेक शर्मा ने ऐसे लिया बदला; जानें","category":{"title":"Cricket","title_hn":"क्रिकेट","slug":"cricket"}}

विज्ञापन भारतीय क्रिकेट के दो पुराने साथी शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा जब शेर-ए-पंजाब टी20 लीग में आमने-सामने आए तो मुकाबले में रोमांच की कोई कमी नहीं रही। दोनों खिलाड़ी पंजाब क्रिकेट सिस्टम से साथ निकले हैं, भारत के लिए साथ ओपनिंग कर चुके हैं और ड्रेसिंग रूम भी साझा किया है। लेकिन सोमवार को मोहाली में दोनों एक-दूसरे के खिलाफ उतरे। पहले गिल ने अभिषेक के ओवर में 6,4,6 जड़कर दबदबा बनाया, फिर अभिषेक ने बल्ले से तूफानी पारी खेलकर अपनी टीम को जीत दिला दी।

गिल ने अभिषेक के ओवर में मचाया धमाल

फाजिल्का फाल्कन्स की कप्तानी कर रहे गिल ने पहले बल्लेबाजी करते हुए शानदार पारी खेली। मुकाबले के 10वें ओवर में जब अभिषेक शर्मा गेंदबाजी करने आए तो गिल ने पहली ही गेंद पर सीधा छक्का जड़ दिया। इसके बाद उन्होंने डीप मिडविकेट की दिशा में चौका लगाया और फिर ओवर की पांचवीं गेंद को भी छक्के के लिए भेज दिया। गिल ने इस तरह अभिषेक के ओवर में 6, 4, 6 का सिलसिला पूरा किया।



वह तेजी से अर्धशतक की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन इसी ओवर की आखिरी गेंद पर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश उन्हें भारी पड़ गई। गिल ने गेंद को हवा में खेला और नमन धीर के हाथों कैच आउट हो गए। फाजिल्का के कप्तान ने 35 गेंदों पर 67 रन की पारी खेली, जिसमें आठ चौके और तीन छक्के शामिल रहे। उनकी पारी के दम पर फाजिल्का फाल्कन्स ने 20 ओवर में 191/6 का मजबूत स्कोर खड़ा किया। उनके अलावा प्रांशु प्रताप ने 40 रन बनाए, जबकि सनवीर सिंह ने 21 गेंदों पर 40 रन की तेज पारी खेली।

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फाजिल्का फाल्कन्स की कप्तानी कर रहे गिल ने पहले बल्लेबाजी करते हुए शानदार पारी खेली। मुकाबले के 10वें ओवर में जब अभिषेक शर्मा गेंदबाजी करने आए तो गिल ने पहली ही गेंद पर सीधा छक्का जड़ दिया। इसके बाद उन्होंने डीप मिडविकेट की दिशा में चौका लगाया और फिर ओवर की पांचवीं गेंद को भी छक्के के लिए भेज दिया। गिल ने इस तरह अभिषेक के ओवर में 6, 4, 6 का सिलसिला पूरा किया।वह तेजी से अर्धशतक की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन इसी ओवर की आखिरी गेंद पर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश उन्हें भारी पड़ गई। गिल ने गेंद को हवा में खेला और नमन धीर के हाथों कैच आउट हो गए। फाजिल्का के कप्तान ने 35 गेंदों पर 67 रन की पारी खेली, जिसमें आठ चौके और तीन छक्के शामिल रहे। उनकी पारी के दम पर फाजिल्का फाल्कन्स ने 20 ओवर में 191/6 का मजबूत स्कोर खड़ा किया। उनके अलावा प्रांशु प्रताप ने 40 रन बनाए, जबकि सनवीर सिंह ने 21 गेंदों पर 40 रन की तेज पारी खेली।

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अभिषेक ने 300 से ज्यादा के स्ट्राइक रेट से ठोके रन

गिल के बाद अभिषेक शर्मा की बारी थी और उन्होंने बल्ले से ऐसा जवाब दिया, जिसने मुकाबले का रुख ही बदल दिया। 192 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी अमृतसर सूर्मास के लिए अभिषेक ने सहज धवन के साथ पारी की शुरुआत की। दोनों ने पहले विकेट के लिए 79 रन की साझेदारी कर टीम को शानदार शुरुआत दिलाई। अभिषेक ने महज 15 गेंदों पर 49 रन ठोक दिए।



उनकी पारी में छह चौके और चार छक्के शामिल रहे। उनका स्ट्राइक रेट 300 से भी ज्यादा रहा। वह सिर्फ एक रन से अपना अर्धशतक पूरा करने से चूक गए, लेकिन तब तक वह अमृतसर को लक्ष्य की राह पर मजबूती से ला चुके थे। फाजिल्का ने अभिषेक के आउट होने के बाद मुकाबले में वापसी की कोशिश की और अमृतसर का स्कोर 152/5 कर दिया। हालांकि, इसके बाद राहुल कुमार ने मोर्चा संभाल लिया।

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