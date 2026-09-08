{"_id":"6a9fbca6d68255fba00528f5","slug":"japan-announce-squad-for-historic-t20i-against-india-on-september-22-2026-09-08","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"भारत के खिलाफ ऐतिहासिक टी20 के लिए जापान टीम का एलान: किसे मिला मौका, कौन हुआ बाहर? 22 सितंबर को होनी है टक्कर","category":{"title":"Cricket","title_hn":"क्रिकेट","slug":"cricket"}}

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जापान ने भारत के खिलाफ ऐतिहासिक एकमात्र टी20 के लिए अपनी टीम घोषित कर दी है। यह मुकाबला 22 सितंबर को तोचिगी प्रीफेक्चर में खेला जाएगा। तीन बार की विश्व चैंपियन भारत और जापान के बीच यह पहला अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मुकाबला होगा। यह मुकाबला भारतीय समयानुसार सुबह साढ़े नौ बजे शुरू होगा। श्रेयस अय्यर की अगुआई वाली भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम तब एशियाई खेलों के लिए जापान में ही होगी।

भारत-जापान के 75 साल के रिश्ते का जश्न

यह मुकाबला भारत और जापान के बीच राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ के समारोहों की शुरुआत करेगा। इसके लिए 'स्पोर्ट 75' नाम की पहल शुरू की जा रही है। इसका उद्देश्य खेल के माध्यम से दोनों देशों के बीच लोगों के आपसी संपर्क और सहयोग को बढ़ावा देना है।



यह पहल उस समझौते से जुड़ी है, जो जापान की प्रधानमंत्री साने ताकाइची और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच हुई शिखर बैठक के दौरान सामने आया था। इसमें खेल के क्षेत्र में दोनों देशों के सहयोग को बढ़ाने के साथ-साथ भारत की 2036 ओलंपिक और पैरालंपिक खेलों की मेजबानी की महत्वाकांक्षा को भी ध्यान में रखा गया है।



टीम में कौन कौन?

केंडेल कादोवाकी फ्लेमिंग, जो जापान के मुख्य रन स्कोरर हैं, उन्हें टीम की कप्तानी सौंपी गई है। वहीं, स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर जेक कुसुदा नेयर्न को पहली बार मौका मिला है। आईसीसी ने अपने स्टेटमेंट में कहा, 'यही टीम एशियाई खेलों में भी हिस्सा लेगी, जिसके मुकाबले इस मैच के दो दिन बाद शुरू होंगे। कप्तान केंडेल के अलावा इब्राहिम ताकाहाशी और डेक्लन सुजुकी मैकॉम्ब ही ऐसे दो अन्य खिलाड़ी हैं, जिन्हें 50 से ज्यादा टी20 खेलने का अनुभव है। सुयोशी तकादा, जिन्होंने जापान के लिए पिछली बार 2013 में आईसीसी ईस्ट पैसिफिक टी20 चैंपियनशिप में खेला था, उनकी भी टीम में वापसी हुई है।



जापान क्रिकेट एसोसिएशन (JCA) और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने चार सितंबर को इस ऐतिहासिक मुकाबले की घोषणा की थी। मैच को 'सुजुकी कप' नाम दिया गया है। खास बात यह है कि यह सिर्फ दो क्रिकेट टीमों के बीच मुकाबला नहीं होगा, बल्कि भारत और जापान के बीच खेल और कूटनीतिक रिश्तों को मजबूत करने की दिशा में भी इसे महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

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बीसीसीआई सचिव ने बताया क्रिकेट के लिए बड़ा मौका

बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने इस मुकाबले को भारतीय क्रिकेट के लिए खास अवसर बताया। उन्होंने कहा कि भारतीय और जापानी टीमों का इस ऐतिहासिक मौके पर साथ आना क्रिकेट के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा, 'बीसीसीआई इस ऐतिहासिक अवसर का हिस्सा बनकर बेहद खुश है, जब भारतीय और जापानी पुरुष टीमें जापान में एक विशेष टी20 इंटरनेशनल मुकाबले में आमने-सामने होंगी। यह क्रिकेट के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण है, क्योंकि भारतीय टीम एक नए क्षेत्र में जा रही है और इससे जापान तथा पूर्वी एशिया में क्रिकेट को व्यापक दर्शकों तक पहुंचाने का अवसर मिलेगा।' सैकिया ने भारत और जापान के मजबूत और लंबे समय से चले आ रहे रिश्तों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि क्रिकेट दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ के जश्न का हिस्सा बनेगा और इसके लिए जेसीए के प्रयासों की सराहना की।

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