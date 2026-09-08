इंडिया अंडर-19: ऑस्ट्रेलिया सीरीज के लिए आर्यन सवसानी और तन्मय बलोदा को मौका, रोहित यादव की जगह टीम में

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रोहित यादव को ऑस्ट्रेलिया 19 टीम के खिलाफ होने वाले वनडे और मल्टी डे टूर्नामेंट में भारतीय अंडर-19 टीम में जगह दी गई थी, लेकिन उम्र में अंतर संबंधी विवाद के कारण उन्हें हटा दिया गया। रोहित को खेल के सभी फॉर्मेट में हिस्सा लेने से रोक दिया गया है। उनके डॉक्यूमेंट्स की जांच में जन्म-रिकॉर्ड में बड़ी गड़बड़ियां सामने आई हैं।भारत और ऑस्ट्रेलिया की अंडर-19 टीमों के बीच तीन वनडे मैच 18, 21 और 23 सितंबर को खेले जाएंगे। दो चार दिवसीय मैच 27 से 30 सितंबर और पांच से आठ अक्तूबर तक खेले जाएंगे। अहमदाबाद में खेले जाने वाले दूसरे चार-दिन के मैच को छोड़कर बाकी सभी मैच राजकोट में होंगे।50 ओवर की टीम की कप्तानी उत्तराखंड के बल्लेबाज लक्ष्य रायचंदानी करेंगे। मध्य प्रदेश के बल्लेबाज यशबर्धन चौहान उपकप्तान हैं। चौहान को चार दिवसीय मैचों के लिए कप्तान बनाया गया है। रेड-बॉल में रायचंदानी उपकप्तान हैं। भारत के पूर्व सलामी बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग के बेटे आर्यवीर सहवाग और पूर्व कप्तान राहुल द्रविड़ के बेटे अन्वय द्रविड़ भी भारतीय अंडर-19 टीम का हिस्सा हैं। दोनों वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम का हिस्सा हैं।लक्ष्य रायचंदानी (कप्तान), यशवर्धन चौहान (उपकप्तान), रजत बघेल (विकेटकीपर), आर्यवीर सहवाग, वी.के. विनीत, कुशाग्र ओझा, अर्जुन राजपूत, मनाल चौहान, अन्वय द्रविड़ (विकेटकीपर), वी. यशवीर, शविन विनोद, मोहित उल्वा, चिगुरुपति वेंकट, काव्या पटेल, आर्यन सवसानी।यशवर्धन चौहान (कप्तान), लक्ष्य रायचंदानी (उपकप्तान), सागर विर्क, कुशाग्र ओझा, मनाल चौहान, कुश पटेल, मानव कृष्ण (विकेटकीपर), अभिप्राय बिस्वास (विकेटकीपर), ईशान ओम, अयान अकरम, प्रणव राघवेंद्र, प्रियांशु सिंह, मोहित उल्वा, आर्यन यादव, तन्मय बलोदा।