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ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज जोश हेजलवुड ने खुलासा किया है कि वह टीम के साथी उस्मान ख्वाजा से ज्यादा बातचीत नहीं करते हैं। उन्होंने माना कि 2018 के केपटाउन टेस्ट के दौरान ऑस्ट्रेलियाई ड्रेसिंग रूम में बल्लेबाजों और गेंदबाजों के बीच कुछ हद तक दूरी थी।

विज्ञापन ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज जोश हेजलवुड ने सैंडपेपरगेट विवाद को लेकर एक बार फिर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने स्वीकार किया है कि वह टीम के साथी खिलाड़ी उस्मान ख्वाजा से ज्यादा बातचीत नहीं करते हैं। हेजलवुड के मुताबिक, ऑस्ट्रेलियाई टीम के ड्रेसिंग रूम में सभी खिलाड़ियों के बीच करीबी रिश्ते नहीं थे। 2018 के केपटाउन टेस्ट के दौरान भी टीम में बल्लेबाजों और गेंदबाजों के बीच कुछ हद तक दूरी थी। उनका यह बयान ऐसे समय आया है, जब सैंडपेपरगेट विवाद को लेकर उस्मान ख्वाजा के हालिया खुलासों के बाद क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया में एक बार फिर हलचल मची हुई है।

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ख्वाजा के साथ कैसा संबंध?

जोश हेजलवुड ने 'द हेराल्ड सन' को दिए दो हिस्सों वाले एक्सक्लूसिव इंटरव्यू के दूसरे भाग में उस्मान ख्वाजा के साथ अपने रिश्तों पर खुलकर बात की। उन्होंने कहा कि दोनों के बीच कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है, लेकिन क्रिकेट के मैदान से बाहर उनका रिश्ता कभी बहुत करीबी नहीं रहा। हेजलवुड ने कहा कि किसी भी कार्यस्थल पर 20 लोगों की टीम में कुछ ऐसे लोग होते हैं, जिनके साथ आपकी अच्छी पेशेवर समझ तो होती है, लेकिन आप उनके साथ व्यक्तिगत रूप से ज्यादा समय बिताना पसंद नहीं करते।



उन्होंने कहा, 'मुझे लगता है कि चाहे खेल हो या ऑफिस, किसी भी कार्यस्थल पर 20 लोगों की टीम में दो-तीन ऐसे लोग होते हैं, जिनके साथ आप घूमना-फिरना पसंद नहीं करते। पेशेवर तौर पर आप उनके साथ अच्छे संबंध रखते हैं, लेकिन उनके साथ समय बिताने के लिए खुद से पहल नहीं करते।' हेजलवुड ने स्पष्ट किया कि उन्होंने अपने साथ खेलने वाले किसी भी खिलाड़ी से नफरत नहीं की और न ही किसी से जानबूझकर दूरी बनाई। हालांकि, हर खिलाड़ी के साथ उनकी व्यक्तिगत दोस्ती भी नहीं थी।

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2018 में ऑस्ट्रेलियाई ड्रेसिंग रूम में थी दूरी

हेजलवुड ने 2018 के केपटाउन दौरे के दौरान ऑस्ट्रेलियाई टीम के माहौल को लेकर भी अहम खुलासा किया। उन्होंने उस धारणा को चुनौती दी कि उस समय टीम के सभी खिलाड़ी एक-दूसरे के बेहद करीब थे। सैंडपेपरगेट विवाद के बाद से ही ऑस्ट्रेलियाई टीम में बल्लेबाजों और गेंदबाजों के बीच कथित मतभेदों की चर्चा होती रही है। अब हेजलवुड ने भी माना है कि उस समय टीम के भीतर इस तरह की दूरी कुछ हद तक मौजूद हो सकती थी।



उन्होंने कहा, 'उस समय टीम के बारे में एक बात बताना जरूरी है कि सभी खिलाड़ी आपस में बहुत ज्यादा करीबी नहीं थे। अब बल्लेबाजों और गेंदबाजों के बीच मतभेदों की बातें सामने आ रही हैं। उस समय भी कुछ हद तक ऐसा सच हो सकता है।' हेजलवुड ने यह भी कहा कि उन्हें उस्मान ख्वाजा से कोई शिकायत नहीं है। उन्होंने ख्वाजा के हालिया खुलासों या उन्हें सार्वजनिक करने के समय को लेकर भी कोई नाराजगी जाहिर नहीं की। वहीं, पूर्व ऑस्ट्रेलियाई सलामी बल्लेबाज डेविड वॉर्नर के साथ अपने रिश्तों को उन्होंने काफी अच्छा बताया।

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पैट कमिंस के समर्थन में उतरे हेजलवुड

इंटरव्यू के पहले हिस्से में जोश हेजलवुड ने ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस का खुलकर समर्थन किया था। सैंडपेपरगेट से जुड़े नए आरोपों के बाद कमिंस की कप्तानी पर सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में हेजलवुड ने उनके समर्थन में बड़ा बयान दिया। उन्होंने यहां तक संकेत दिया कि अगर कमिंस को ऑस्ट्रेलिया की कप्तानी से हटाया जाता है, तो वह टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने पर भी विचार कर सकते हैं। इससे मौजूदा कप्तान के प्रति उनके समर्थन का अंदाजा लगाया जा सकता है।