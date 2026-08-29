दलीप ट्रॉफी: सेमीफाइनल से पहले उत्तर क्षेत्र का गेंदबाजी आक्रमण हुआ मजबूत, गुरनूर बरार टीम में हुए शामिल

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विज्ञापन तेज गेंदबाज गुरनूर बरार को रविवार से बंगलूरू में बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में दक्षिण क्षेत्र के खिलाफ शुरू होने वाले दलीप ट्रॉफी सेमीफाइनल के लिए उत्तर क्षेत्र की टीम में शामिल किया गया है। गुरनूर श्रीलंका के खिलाफ हुई टेस्ट सीरीज में भारतीय टीम का हिस्सा थे। गुरनूर को उत्तर क्षेत्र की प्लेइंग इलेवन में जगह मिलने की संभावना है। भारतीय टीम मैनेजमेंट अगले दौरों से पूर्व उन्हें लाल गेंद प्रारूप में ज्यादा से ज्यादा मौके देना चाहता है।

पिछली दो टेस्ट टीम का रहे हिस्सा

गुरनूर भारत की पिछली दो टेस्ट टीमों का हिस्सा रहे हैं, लेकिन उनका टेस्ट डेब्यू अभी बाकी है। जुलाई में वह इंडिया ए के श्रीलंका दौरे पर गए थे और दूसरे अनाधिकारिक टेस्ट में 145 रन देकर 10 विकेट लिए थे। गुरनूर के प्रथम श्रेणी करियर के रिकॉर्ड पर नजर डालें तो वह 19 मैचों में 25.24 की औसत से 62 विकेट ले चुके हैं। 23 साल के गुरनूर ने जून में अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे में डेब्यू किया और भारत के हाल के इंग्लैंड दौरे पर तीनों वनडे मैच खेले। वह अब तक छह वनडे मैचों में 11 विकेट ले चुके हैं।

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