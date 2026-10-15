भारत बनाम वेस्टइंडीज: शमार जोसेफ पर क्यों फूटा गावस्कर का गुस्सा? अर्शदीप के चोटिल होने से जुड़ा है मामला
स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, हैदराबाद Published by: शोभित चतुर्वेदी Updated Thu, 15 Oct 2026 09:16 AM IST
सार
भारत और वेस्टइंडीज के बीच चौथी टी20 मैच के दौरान सुनील गावस्कर शमार जोसेफ पर आपा खो बैठे। गावस्कर ने खेल भावना को लेकर शमार जोसेफ को निशाने पर लिया और जमकर अपनी भड़ास निकाली।
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विस्तार
पूर्व भारतीय कप्तान सुनील गावस्कर ने बुधवार को हैदराबाद में खेले गए चौथे टी20 मुकाबले के दौरान वेस्टइंडीज के तेज गेंदबाज शमार जोसेफ पर खेल भावना को लेकर जमकर भड़ास निकाली। यह पूरा मामला तब शुरू हुआ जब जोसेफ का एक बाउंसर भारत के निचले क्रम के बल्लेबाज अर्शदीप सिंह के कंधे पर जा लगा, जिससे वह काफी दर्द में नजर आए। इसके बावजूद अर्शदीप ने अपनी पारी जारी रखने का फैसला किया। यहां तक कि भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर ने भी अर्शदीप से तुरंत मैदान छोड़कर रिटायर्ड हर्ट होने का आग्रह किया, लेकिन तेज गेंदबाज ने इससे इनकार कर दिया।
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अर्शदीप को निशाना बनाने पर भड़के गावस्कर
अगली गेंद पर अर्शदीप ने बाउंड्री पार करने के लिए एक बार फिर अपने स्टंप्स को पूरी तरह असुरक्षित छोड़ दिया। हालांकि, जोसेफ ने एक बार फिर अर्शदीप के चोटिल कंधे को निशाना बनाते हुए शॉर्ट गेंद फेंकी। गनीमत यह रही कि इस बार गेंद अर्शदीप को नहीं लगी। ये गेंद वाइड करार दी गई और बाई के तौर पर गेंद बाउंड्री के पार चली गई। पूरे ओवर के दौरान अर्शदीप अपने स्टंप्स से हटकर जोसेफ की गेंद पर पुल शॉट खेलने की कोशिश करते रहे। जोसफ की इन हरकतों ने कमेंट्री बॉक्स में बैठे गावस्कर को गुस्से से भर दिया। दिग्गज बल्लेबाज ने विंडीज तेज गेंदबाज द्वारा स्टंप्स के बजाय अर्शदीप पर निशाना साधने के लिए उनकी कड़ी आलोचना की।
अगली गेंद पर अर्शदीप ने बाउंड्री पार करने के लिए एक बार फिर अपने स्टंप्स को पूरी तरह असुरक्षित छोड़ दिया। हालांकि, जोसेफ ने एक बार फिर अर्शदीप के चोटिल कंधे को निशाना बनाते हुए शॉर्ट गेंद फेंकी। गनीमत यह रही कि इस बार गेंद अर्शदीप को नहीं लगी। ये गेंद वाइड करार दी गई और बाई के तौर पर गेंद बाउंड्री के पार चली गई। पूरे ओवर के दौरान अर्शदीप अपने स्टंप्स से हटकर जोसेफ की गेंद पर पुल शॉट खेलने की कोशिश करते रहे। जोसफ की इन हरकतों ने कमेंट्री बॉक्स में बैठे गावस्कर को गुस्से से भर दिया। दिग्गज बल्लेबाज ने विंडीज तेज गेंदबाज द्वारा स्टंप्स के बजाय अर्शदीप पर निशाना साधने के लिए उनकी कड़ी आलोचना की।
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अर्शदीप हुए रिटायर्ड हर्ट
ऑन एयर गावस्कर कहते सुने गए, 'वह उन पर निशाना साध रहे हैं। जब स्टंप्स ठीक वहीं मौजूद हैं, तो बल्लेबाज पर हमला क्यों किया जा रहा है?' वेस्टइंडीज के खिलाफ श्रेयस अय्यर ने तीन गेंदें शेष रहते पारी घोषित की। वेस्टइंडीज के खिलाफ चौथे टी20 मुकाबले में कप्तान श्रेयस अय्यर ने एक दुर्लभ फैसला लेते हुए तीन गेंदें बाकी रहते ही भारत की पारी घोषित कर दी। अर्शदीप सिंह कंधे की चोट से जूझ रहे थे और ठीक से बल्लेबाजी नहीं कर पा रहे थे, इसलिए श्रेयस ने बल्लेबाजों को वापस बुलाने और पारी को समय से पहले समाप्त करने का निर्णय लिया। इसके बाद वेस्टइंडीज ने मुकाबला जीतकर सीरीज 2-2 से बराबर कर ली। टी20 क्रिकेट के इतिहास में यह एक दुर्लभ पल था। यह पहला मौका था जब किसी कप्तान ने ओवर शेष रहते टी20 मैच में पारी घोषित की हो।
दूसरी ओर, बाल-बाल बचने के बाद अर्शदीप आगे बल्लेबाजी करने में असमर्थ रहे। वह पांच रन बनाकर रिटायर्ड हर्ट हुए और वेस्टइंडीज ने 24 रन से मैच जीतकर सीरीज बराबर कर ली। शनिवार को बंगलूरू में होने वाले सीरीज के निर्णायक मुकाबले में यदि अर्शदीप खेलने के लिए फिट नहीं हो पाते हैं, तो यह चोट भारत के लिए एक बड़ा झटका साबित हो सकती है।
ऑन एयर गावस्कर कहते सुने गए, 'वह उन पर निशाना साध रहे हैं। जब स्टंप्स ठीक वहीं मौजूद हैं, तो बल्लेबाज पर हमला क्यों किया जा रहा है?' वेस्टइंडीज के खिलाफ श्रेयस अय्यर ने तीन गेंदें शेष रहते पारी घोषित की। वेस्टइंडीज के खिलाफ चौथे टी20 मुकाबले में कप्तान श्रेयस अय्यर ने एक दुर्लभ फैसला लेते हुए तीन गेंदें बाकी रहते ही भारत की पारी घोषित कर दी। अर्शदीप सिंह कंधे की चोट से जूझ रहे थे और ठीक से बल्लेबाजी नहीं कर पा रहे थे, इसलिए श्रेयस ने बल्लेबाजों को वापस बुलाने और पारी को समय से पहले समाप्त करने का निर्णय लिया। इसके बाद वेस्टइंडीज ने मुकाबला जीतकर सीरीज 2-2 से बराबर कर ली। टी20 क्रिकेट के इतिहास में यह एक दुर्लभ पल था। यह पहला मौका था जब किसी कप्तान ने ओवर शेष रहते टी20 मैच में पारी घोषित की हो।
दूसरी ओर, बाल-बाल बचने के बाद अर्शदीप आगे बल्लेबाजी करने में असमर्थ रहे। वह पांच रन बनाकर रिटायर्ड हर्ट हुए और वेस्टइंडीज ने 24 रन से मैच जीतकर सीरीज बराबर कर ली। शनिवार को बंगलूरू में होने वाले सीरीज के निर्णायक मुकाबले में यदि अर्शदीप खेलने के लिए फिट नहीं हो पाते हैं, तो यह चोट भारत के लिए एक बड़ा झटका साबित हो सकती है।