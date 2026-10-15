भारत बनाम वेस्टइंडीज: शमार जोसेफ पर क्यों फूटा गावस्कर का गुस्सा? अर्शदीप के चोटिल होने से जुड़ा है मामला

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पूर्व भारतीय कप्तान सुनील गावस्कर ने बुधवार को हैदराबाद में खेले गए चौथे टी20 मुकाबले के दौरान वेस्टइंडीज के तेज गेंदबाज शमार जोसेफ पर खेल भावना को लेकर जमकर भड़ास निकाली। यह पूरा मामला तब शुरू हुआ जब जोसेफ का एक बाउंसर भारत के निचले क्रम के बल्लेबाज अर्शदीप सिंह के कंधे पर जा लगा, जिससे वह काफी दर्द में नजर आए। इसके बावजूद अर्शदीप ने अपनी पारी जारी रखने का फैसला किया। यहां तक कि भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर ने भी अर्शदीप से तुरंत मैदान छोड़कर रिटायर्ड हर्ट होने का आग्रह किया, लेकिन तेज गेंदबाज ने इससे इनकार कर दिया।

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अर्शदीप को निशाना बनाने पर भड़के गावस्कर

अगली गेंद पर अर्शदीप ने बाउंड्री पार करने के लिए एक बार फिर अपने स्टंप्स को पूरी तरह असुरक्षित छोड़ दिया। हालांकि, जोसेफ ने एक बार फिर अर्शदीप के चोटिल कंधे को निशाना बनाते हुए शॉर्ट गेंद फेंकी। गनीमत यह रही कि इस बार गेंद अर्शदीप को नहीं लगी। ये गेंद वाइड करार दी गई और बाई के तौर पर गेंद बाउंड्री के पार चली गई। पूरे ओवर के दौरान अर्शदीप अपने स्टंप्स से हटकर जोसेफ की गेंद पर पुल शॉट खेलने की कोशिश करते रहे। जोसफ की इन हरकतों ने कमेंट्री बॉक्स में बैठे गावस्कर को गुस्से से भर दिया। दिग्गज बल्लेबाज ने विंडीज तेज गेंदबाज द्वारा स्टंप्स के बजाय अर्शदीप पर निशाना साधने के लिए उनकी कड़ी आलोचना की।

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