वेस्टइंडीज ने भारत को 24 रन से हराया, 2-2 की बराबरी पर पहुंची सीरीज

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भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेली जा रही पांच मैचों की टी20 सीरीज का चौथा मुकाबला बेहद रोमांचक रहा। वेस्टइंडीज ने शानदार प्रदर्शन करते हुए भारतीय टीम को 24 रन से हरा दिया। इस जीत के साथ ही वेस्टइंडीज ने सीरीज में 2-2 की बराबरी कर ली है। बुधवार को हैदराबाद के राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में भारतीय टीम के सामने 248 रन का बड़ा लक्ष्य था, लेकिन पूरी टीम 19.3 ओवर में 223 रन बनाकर ऑलआउट हो गई। वेस्टइंडीज की जीत में कप्तान शाई होप की शानदार शतकीय पारी और कीमो पॉल की बेहतरीन गेंदबाजी ने अहम भूमिका निभाई।



मुकाबले में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी वेस्टइंडीज की टीम ने आक्रामक अंदाज में शुरुआत की। टीम के बल्लेबाजों ने भारतीय गेंदबाजों पर दबाव बनाए रखा और लगातार रन बटोरे। कप्तान शाई होप ने जिम्मेदारी के साथ बल्लेबाजी करते हुए नाबाद शतक जड़ा। उनकी पारी की बदौलत वेस्टइंडीज ने निर्धारित 20 ओवर में तीन विकेट के नुकसान पर 247 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया। कैरेबियाई बल्लेबाजों ने मैदान के चारों ओर शॉट लगाकर भारतीय गेंदबाजी आक्रमण को चुनौती दी। इस बड़े स्कोर ने टीम इंडिया के सामने मुश्किल लक्ष्य रख दिया।



248 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम को तेज बल्लेबाजी की जरूरत थी। भारतीय बल्लेबाजों ने लक्ष्य तक पहुंचने की कोशिश की और कुछ मौकों पर रन गति बनाए रखी, लेकिन नियमित अंतराल पर विकेट गिरने से टीम की मुश्किलें बढ़ती गईं। बड़े लक्ष्य के दबाव में भारतीय टीम अपेक्षित साझेदारियां नहीं बना सकी। वेस्टइंडीज के गेंदबाजों ने सटीक लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी करते हुए भारतीय बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। ऑलराउंडर कीमो पॉल ने शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन किया और पांच विकेट लेकर भारत की बल्लेबाजी की कमर तोड़ दी। उनके इस प्रदर्शन ने मुकाबले का रुख वेस्टइंडीज की ओर मोड़ दिया।



भारतीय टीम ने आखिरी ओवरों तक लक्ष्य हासिल करने की कोशिश की, लेकिन विकेट लगातार गिरने के कारण जीत से दूर रह गई। अंततः भारत की पारी 223 रन पर सिमट गई और वेस्टइंडीज ने मुकाबला 24 रन से अपने नाम कर लिया। इस जीत से कैरेबियाई टीम ने टी20 सीरीज में जोरदार वापसी की है। इससे पहले वनडे सीरीज में भारत के खिलाफ हार झेलने के बावजूद वेस्टइंडीज ने टी20 प्रारूप में दमदार खेल दिखाया है। शाई होप के शतक और कीमो पॉल के पांच विकेट ने टीम की जीत सुनिश्चित करने में अहम योगदान दिया। अब पांच मैचों की सीरीज 2-2 से बराबर है और निर्णायक पांचवें टी20 मुकाबले पर सभी की निगाहें रहेंगी। दोनों टीमें सीरीज जीतने के इरादे से मैदान पर उतरेंगी, जिससे अंतिम मुकाबले में कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है।

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