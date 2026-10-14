21 साल पुराना किस्सा: क्रिकेट में पहली बार कब और क्यों दिखाया गया था रेड कार्ड? इस महान गेंदबाज को मिली थी सजा

The only RED CARD in cricket history! 🟥😂 In the first-ever men's T20I (2005), NZ needed 45 off 1 ball. Glenn McGrath cheekily pretended to bowl an underarm ball. https://t.co/RCuS5wTwRx — RAHUL KUMAR (@cricrahul_) October 1, 2026

Retro kits, Glenn McGrath pretending to bowl underarm and being shown a red card... the first ever T20 international in 2005 was iconic 😄 #OnThisDay https://t.co/XvI91wSz1H — Cricinfo (@cricinfo) February 17, 2023

फुटबॉल में रेड कार्ड मिलने का मतलब होता है कि खिलाड़ी को मैदान से बाहर जाना होगा, लेकिन अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में फुटबॉल की तरह खिलाड़ियों को बाहर करने के लिए रेड कार्ड की कोई आधिकारिक व्यवस्था नहीं है। मैक्ग्रा को दिखाया गया कार्ड भी क्रिकेट के नियमों के तहत किसी खिलाड़ी को मैच से बाहर करने की सजा नहीं था। यह उस घटना में अंपायर की ओर से दिया गया एक मजाकिया और यादगार संकेत था। इसलिए मैक्ग्रा के मामले को क्रिकेट में रेड कार्ड दिखाए जाने की अनोखी घटना के तौर पर याद किया जाता है, न कि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में लागू किसी औपचारिक रेड कार्ड नियम के उदाहरण के रूप में।अंडरआर्म गेंदबाजी का जिक्र आते ही क्रिकेट प्रेमियों को 1981 का वह विवाद याद आता है, जिसने ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच खेले गए मुकाबले को इतिहास के सबसे चर्चित क्रिकेट प्रसंगों में शामिल कर दिया। तब ऑस्ट्रेलिया के कप्तान ग्रेग चैपल ने अपने छोटे भाई ट्रेवर चैपल को मैच की आखिरी गेंद अंडरआर्म फेंकने का निर्देश दिया था। न्यूजीलैंड को मुकाबला टाई करने के लिए उस गेंद पर छह रन की जरूरत थी।अंडरआर्म गेंद फेंके जाने के कारण बल्लेबाज के लिए छक्का लगाना बेहद मुश्किल हो गया था। इस घटना ने खेल भावना और नियमों के इस्तेमाल को लेकर बड़ा विवाद खड़ा कर दिया था। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अंडरआर्म गेंदबाजी प्रतिबंधित है। इसी वजह से 2005 में मैक्ग्रा का ऐसा करना भी क्रिकेट के इतिहास की उस पुरानी घटना की याद दिलाता है। हालांकि, मैक्ग्रा के मामले में यह प्रसंग हल्के-फुल्के अंदाज में सामने आया था।