{"_id":"6275695615e75975d742210b","slug":"david-warner-missed-kane-williamson-wrote-heartfelt-message-in-social-media-post-rashid-khan-replies","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"IPL 2022: पुराने साथी से मिलकर भावुक हुए वॉर्नर, सोशल मीडिया पर लिखा- तुम्हें बहुत मिस किया, राशिद ने भी किया कमेंट","category":{"title":"Cricket News","title_hn":"क्रिकेट न्यूज़","slug":"cricket-news"}}

स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, मुंबई Published by: स्वप्निल शशांक Updated Sat, 07 May 2022 12:02 AM IST