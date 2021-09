CPL 2021 FINAL: सेंट किट्स एंड नेविस पैट्रियटस की खिताबी जीत, रोमांचक फाइनल में सेंट लूसिया को तीन विकेट से हराया

कैरेबियाई प्रीमियर लीग 2021 (सीपीएल) को अपना नया विजेता मिल गया है। सेंट किट्स एंड नेविस पैट्रियटस ने सेंट लूसिया किंग्स पर तीन विकेट से जीत दर्ज की है। मैच के हीरो रहे डोमिनिक ड्रेक्स ने नाबाद 48 रन की पारी खेली और टीम को जीत दिलाई। सेंट लूसिया किंग्स ने लगातार दूसरी बार फाइनल में प्रवेश किया था।

