{"_id":"6ac5170e7585c75b1e00058e","slug":"smriti-mandhana-appointed-captain-of-indian-women-s-cricket-team-succeeding-harmanpreet-kaur-2026-10-06","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"बीसीसीआई का बड़ा फैसला: स्मृति मंधाना बनीं भारतीय महिला टीम की कप्तान, हरमनप्रीत कौर की जगह लेंगी","category":{"title":"Cricket News","title_hn":"क्रिकेट न्यूज़","slug":"cricket-news"}}

विज्ञापन भारतीय महिला क्रिकेट टीम को मंगलवार को नया कप्तान मिल गया। अनुभवी सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना को टीम की कमान सौंप दी गई है। वह हरमनप्रीत कौर की जगह कप्तानी संभालेंगी। हरमनप्रीत ने कप्तान के पद से हटने का फैसला किया है। हरमनप्रीत ने मंगलवार को सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए कप्तानी छोड़ने की जानकारी दी। इससे पहले सोमवार को गुवाहाटी में बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया, महिला टीम के मुख्य कोच अमोल मजूमदार और स्मृति मंधाना के साथ समीक्षा बैठक हुई थी। इसके बाद हरमनप्रीत ने यह फैसला लिया। बीसीसीआई ने अपनी वेबसाइट पर मंधाना को कप्तान बनाए जाने की घोषणा की। बोर्ड ने कहा, 'भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड स्मृति मंधाना को भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान नियुक्त करता है।'

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2013 से भारतीय टीम का हिस्सा हैं मंधाना

स्मृति मंधाना लंबे समय से भारतीय महिला क्रिकेट की प्रमुख खिलाड़ियों में शामिल रही हैं। वह 2013 से भारतीय टीम का हिस्सा हैं और तीनों प्रारूपों में टीम के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती रही हैं। बीसीसीआई के मुताबिक, मंधाना ने पिछले वर्षों में भारतीय महिला क्रिकेट की प्रगति में अहम योगदान दिया है। मंधाना के पास अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के साथ-साथ घरेलू और फ्रेंचाइजी क्रिकेट में भी नेतृत्व का अनुभव है। हाल के वर्षों में उन्होंने अपनी कप्तानी का प्रभाव भी दिखाया है।

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आरसीबी को दो बार दिला चुकी हैं डब्ल्यूपीएल खिताब

मंधाना ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की कप्तानी करते हुए महिला प्रीमियर लीग में टीम को 2024 और 2026 में खिताब दिलाया। बीसीसीआई ने उनके नेतृत्व कौशल का जिक्र करते हुए कहा कि फ्रेंचाइजी और घरेलू क्रिकेट में उनके अनुभव से भारतीय टीम को फायदा मिलेगा।

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