{"_id":"6ac522dfe7f4736dcb044d5c","slug":"india-women-s-squad-announced-for-zimbabwe-series-shafali-verma-and-deepti-sharma-named-vice-captains-2026-10-06","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"मंधाना की कप्तानी में नए दौर की शुरुआत: जिम्बाब्वे सीरीज के लिए भारतीय टीम घोषित, शेफाली-दीप्ति बनीं उपकप्तान","category":{"title":"Cricket News","title_hn":"क्रिकेट न्यूज़","slug":"cricket-news"}}

स्मृति मंधाना की कप्तानी में जिम्बाब्वे के खिलाफ आगामी टी20 और वनडे सीरीज के लिए भारतीय महिला टीम का एलान किया गया है। शेफाली वर्मा को टी20 और दीप्ति शर्मा को वनडे टीम का उपकप्तान बनाया गया है, जबकि हरमनप्रीत कौर दोनों टीमों में खिलाड़ी के तौर पर शामिल हैं।

विज्ञापन भारतीय महिला क्रिकेट टीम के जिम्बाब्वे दौरे के लिए टी20 और वनडे टीम का ऐलान कर दिया गया है। नई कप्तान स्मृति मंधाना की अगुआई में भारतीय टीम जिम्बाब्वे के खिलाफ तीन मैचों की टी20 और तीन मैचों की वनडे सीरीज खेलेगी। शेफाली वर्मा को टी20 टीम का उपकप्तान, जबकि दीप्ति शर्मा को वनडे टीम का उपकप्तान बनाया गया है। भारतीय टीम के नेतृत्व में यह बदलाव हरमनप्रीत कौर के सभी प्रारूपों की कप्तानी छोड़ने के फैसले के बाद हुआ है। हरमनप्रीत ने कप्तानी से हटने के बाद साफ किया था कि वह खिलाड़ी के तौर पर टीम के लिए उपलब्ध रहेंगी। उन्हें जिम्बाब्वे के खिलाफ टी20 और वनडे दोनों टीमों में शामिल किया गया है।

Trending Videos

16 अक्तूबर से शुरू होगी टी20 सीरीज

भारत और जिम्बाब्वे के बीच तीन मैचों की टी20 सीरीज रायपुर में खेली जाएगी। पहला मुकाबला 16 अक्तूबर, दूसरा 18 अक्तूबर और तीसरा टी20 मैच 20 अक्तूबर को होगा। टी20 टीम में प्रतिका रावल को जगह नहीं मिली है, जबकि निकी प्रसाद, मिन्नू मणि, अनुष्का शर्मा और जिंतिमनी कलिता को टीम में शामिल किया गया है। ये चारों खिलाड़ी हाल में ऑस्ट्रेलिया महिला टीम के खिलाफ सीमित ओवरों और बहु-दिवसीय सीरीज में खेल चुकी हैं।

विज्ञापन

विज्ञापन

वनडे टीम में प्रतिका रावल की वापसी

तीन मैचों की वनडे सीरीज वडोदरा में खेली जाएगी। मुकाबले 23, 25 और 28 अक्तूबर को होंगे। वनडे टीम में प्रतिका रावल और हरलीन देओल को मध्यक्रम में शामिल किया गया है। हालांकि, जेमिमा रोड्रिग्स टीम में जगह नहीं बना सकी हैं। वह अगस्त की शुरुआत में हैमस्ट्रिंग चोट से जूझ रही हैं और इससे पहले महिला टी20 एशिया कप तथा एशियाई खेलों से भी बाहर रही थीं। वनडे टीम में वैष्णवी शर्मा को भी शामिल किया गया है। उन्होंने हाल ही में ऑस्ट्रेलिया महिला ए टीम के खिलाफ शानदार गेंदबाजी करते हुए छह विकेट हासिल किए थे। तेजल हसबनिस और सायली सतघरे को भी टीम में जगह मिली है।

विज्ञापन