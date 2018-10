इसके बाद 51वें ओवर की दूसरी गेंद पर बिशो ने खुद की गेंद पर कैच लपककर शॉ को पवेलियन का रास्ता दिखाया। ओपनर शॉ ने पुजारा के साथ मिलकर उन्होंने 206 रन की साझेदारी की। बता दें कि दोनों टीमों के बीच पहले दिन का खेल खत्म हो गया है। दिन का खेल खत्म होने तक टीम इंडिया ने 4 विकेट के नुकसान पर 364 रन बना लिए हैं। फिलहाल, विराट कोहली 72* और ऋषभ पंत 17* रन बनाकर क्रीज पर जमे हुए हैं।

Celebrations near #PrithviShaw 's residence in Mumbai after the batsman scored a 100 on debut in the first test against the West Indies #INDvsWI pic.twitter.com/yVXYQRkun7