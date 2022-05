{"_id":"62806e7f4837d838894bf57b","slug":"andrew-symonds-car-accident-and-death-social-media-mourne-reactions-and-bidding-farewell-to-australian-legendary-allrounder","type":"story","status":"publish","title_hn":"Andrew Symonds Death: दो बार की विश्व विजेता टीम का हिस्सा रहे थे साइमंड्स, निधन के बाद शोक में क्रिकेट जगत, क्रिकेटरों में निराशा","category":{"title":"Cricket News","title_hn":"क्रिकेट न्यूज़","slug":"cricket-news"}}

सार ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट और विश्व जगत को तीन महीने के अंदर दूसरा बड़ा झटका लगा है। मार्च में शेन वॉर्न के गुजरने के बाद अब ऑस्ट्रेलिया के स्टार ऑलराउंडर एंड्रयू साइमंड्स भी दुनिया को अलविदा कह चुके हैं। साइमंड्स का शनिवार रात कार दुर्घटना में निधन हो गया है।

विस्तार

ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट और विश्व जगत को तीन महीने के अंदर दूसरा बड़ा झटका लगा है। मार्च में शेन वॉर्न के गुजरने के बाद अब ऑस्ट्रेलिया के स्टार ऑलराउंडर एंड्रयू साइमंड्स भी दुनिया को अलविदा कह चुके हैं। साइमंड्स का शनिवार रात कार दुर्घटना में निधन हो गया है। वह 46 साल के थे और ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट के महान ऑलराउंडरों में से एक थे। साइमंड्स दो बार की विश्व विजेता ऑस्ट्रेलियाई टीम का हिस्सा रहे थे और अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं।

Think of your most loyal, fun, loving friend who would do anything for you. That’s Roy. 💔😞 — Adam Gilchrist (@gilly381) May 15, 2022

Horrendous news to wake up to.

Utterly devastated. We are all gonna miss you mate.☹️ #RIPRoy — Jason Gillespie 🌱 (@dizzy259) May 14, 2022

Heartbreaking. Aussie cricket losing another hero.



Stunned. Co-team members 2003 World Cup. Amazing talent.



RIP SIMMO 😥 — Michael Bevan (@mbevan12) May 15, 2022

This is so devastating 😞

Roy was So much fun to be around

Our Thoughts are with Symonds family #RIPRoy — Damien Fleming (@bowlologist) May 14, 2022

Shocking news to wake up to here in India. Rest in peace my dear friend. Such tragic news 💔🥲 pic.twitter.com/pBWEqVO6IY — VVS Laxman (@VVSLaxman281) May 15, 2022

Devastated to hear about Andrew Symonds passing away in a car crash in Australia. We shared a great relationship on & off the field. Thoughts & prayers with the family. #AndrewSymonds pic.twitter.com/QMZMCwLdZs — Shoaib Akhtar (@shoaib100mph) May 14, 2022

Shocked to hear about the sudden demise of Andrew Symonds. Gone too soon. Heartfelt condolences to the family and friends. Prayers for the departed soul 🙏#RIPSymonds — Harbhajan Turbanator (@harbhajan_singh) May 15, 2022

Simmo .. This doesn’t feel real .. #RIP ❤️ — Michael Vaughan (@MichaelVaughan) May 14, 2022

रॉय के नाम से मशहूर एंड्रयू साइमंड्स के निधन के बाद पूरा क्रिकेट जगत शोक में डूबा है। उनके साथ खेल चुके साथी खिलाड़ी समेत दुनियाभर के क्रिकेटर उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं।ऑस्ट्रेलिया के पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज और साइमंड्स के साथ खेल चुके एडम गिलक्रिस्ट ने उनके निधन पर हैरानी जताते हुए अपना दुःख व्यक्त किया है। गिलक्रिस्ट ने ट्वीट कर लिखा, "इससे सच में बहुत दुःख हुआ"। उन्होंने लिखा, "अपने सबसे वफादार, मज़ेदार, प्यार करने वाले दोस्त के बारे में सोचें जो आपके लिए कुछ भी करेगा। वह रॉय है।"पूर्व ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज जेसन गिलेस्पी ने कहा, "पूरी तरह से सदमे में हूं। हम सब आपको याद करेंगे दोस्त।"दिग्गज माइकल बेवन ने लिखा, "दिल दहला देने वाला। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट ने एक और हीरो खो दिया। स्तब्ध। 2003 विश्व कप के साथी खिलाड़ी। अद्भुत प्रतिभा। श्रद्धांजलि सिम्मो।"ऑस्ट्रेलिया के एक अन्य खिलाड़ी और तेज गेंदबाज डेमियन फ्लेमिंग ने लिखा, "यह बहुत स्तब्ध करने वाला है. रॉय बहुत मजेदार व्यक्ति था. हमारे विचार साइमंड्स परिवार के साथ हैं।"भारतीय क्रिकेटर वीवीएस लक्षमण ने भी अपनी श्रद्धांजलि दी और इस घटना पर हैरानी जताई।पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाजी शोएब अख्तर ने भी दुख व्यक्त करते हुए अपनी श्रद्धांजलि दी।पूर्व भारतीय स्पिनर और साइमंड्स के साथ विवाद का हिस्स रहे हरभजन सिंह ने लिखा, "सुनकर गहरा झटका लगा, बहुत जल्दी चले गए। मेरी संवेदनाएं परिवार के साथ हैं।"इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन ने ट्ववीट कर लिखा, "सिम्मो! ये सच नहीं लगता।"