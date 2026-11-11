{"_id":"6af490a34dfc6434a00ad5d0","slug":"afghanistan-u19-vs-india-u19-semi-final-2-asia-cup-2026-team-news-and-live-streaming-details-2026-11-11","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"अंडर-19 एशिया कप: भारत का सेमीफाइनल में अफगानिस्तान से होगा सामना, आर्यवीर पर होंगी नजरें; कितने बजे होगा मैच?","category":{"title":"Cricket News","title_hn":"क्रिकेट न्यूज़","slug":"cricket-news"}}

विज्ञापन पिछले मैच में शतक ठोककर सुर्खियां बटोरने वाले आर्यवीर सहवाग अफगानिस्तान के खिलाफ गुरुवार को होने वाले पुरुषों के अंडर-19 एशिया कप सेमीफाइनल में आकर्षण का केंद्र होंगे। पूर्व भारतीय सलामी बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग के बेटे आर्यवीर ने टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन बनाए हैं। उन्होंने ग्रुप ए के अपने आखिरी मैच में यूएई के खिलाफ 168 गेंद पर 160 रन बनाए और इस तरह से भारत को 70 रन से जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई।

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टूर्नामेंट में कैसा रहा है आर्यवीर का प्रदर्शन

आर्यवीर ने अभी तक तीन पारियों में नाबाद 70, 22 और 160 रन बनाए हैं। इस तरह से वह अभी तक 252 रन बना चुके हैं। भारत ने ग्रुप चरण में नेपाल और यूएई को हराकर सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की की लेकिन उसे अपने चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान से तीन विकेट से हार का सामना करना पड़ा था। आर्यवीर के अलावा अर्जुन राजपूत ने भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ 107 रन बनाए। तेज गेंदबाज ईशान सूद और बाएं हाथ के स्पिनर मनल चौहान ने भी शानदार प्रदर्शन किया है। उन्होंने क्रमशः आठ और पांच विकेट लिए हैं। भारत को ग्रुप बी में शीर्ष पर रहे अफगानिस्तान के खिलाफ इन दोनों से अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद रहेगी।



अफगानिस्तान के लिए बल्लेबाजी में फैसल रहीमी और सुभान जखैल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जबकि नूर अली 13 विकेट लेकर सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज साबित हुए हैं। आमिर हमजा ने भी पांच विकेट लिए हैं। नेपाल के खिलाफ जीत में भारत के गेंदबाजी आक्रमण का अहम योगदान रहा, जिसने विपक्षी टीम को 128 रन पर आउट कर दिया था। इसके बाद कप्तान लक्ष्य रायचंदानी और सहवाग ने शानदार प्रदर्शन करते हुए भारत को आसान जीत दिलाई थी। यूएई के खिलाफ भी भारत के बल्लेबाजों ने अच्छा प्रदर्शन किया और आर्यवीर की बड़ी पारी की मदद से सात विकेट पर 309 रन बनाए थे।

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भारत ने कितनी बार जीता है एशिया कप

पाकिस्तान के मजबूत गेंदबाजी आक्रमण के सामने हालांकि भारत की बल्लेबाजी कमजोर नजर आई और टीम 208 रन पर आउट हो गई। अफगानिस्तान के दमदार गेंदबाजी आक्रमण के सामने भी भारत के शीर्ष क्रम की कड़ी परीक्षा होगी। भारत ने अंडर-19 एशिया कप रिकॉर्ड आठ बार जीता है, जिसमें एक संयुक्त खिताब भी शामिल है। भारतीय टीम एक बार फिर से फाइनल में पहुंचने के लिए प्रतिबद्ध होगी।

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