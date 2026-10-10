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42 की उम्र में भी तूफानी बल्लेबाजी: 37 गेंद में शतक ठोक डिविलियर्स ने मचाया धमाल, आईपीएल में वापसी की उठी मांग

Sat, 10 Oct 2026 08:37 PM IST
मयंक त्रिपाठी स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: मयंक त्रिपाठी Updated Sat, 10 Oct 2026 08:37 PM IST
सार

दक्षिण अफ्रीका के दिग्गज बल्लेबाज एबी डिविलियर्स ने वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स में ऑस्ट्रेलिया चैंपियंस के खिलाफ 40 गेंदों में नाबाद 111 रन की तूफानी पारी खेली। उन्होंने छह चौके और 11 छक्के लगाए, जिससे दक्षिण अफ्रीका चैंपियंस ने 210 रन का लक्ष्य 15.4 ओवर में हासिल कर लिया।

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AB de Villiers Smashes Stunning Century in WCL, Fans Call for IPL 2027 Comeback
एबी डिविलियर्स - फोटो : WCL screengrab

विस्तार
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दक्षिण अफ्रीका के दिग्गज बल्लेबाज एबी डिविलियर्स ने एक बार फिर अपने बल्ले से ऐसा कमाल किया है कि क्रिकेट फैंस उन्हें आईपीएल में वापस देखने की मांग करने लगे हैं। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स (डब्ल्यूसीएल) में ऑस्ट्रेलिया चैंपियंस के खिलाफ डिविलियर्स ने महज 37 गेंदों में तूफानी शतक जड़कर सबका ध्यान खींचा। उनकी इस पारी के बाद प्रशंसक सोशल मीडिया पर उनसे आईपीएल 2027 की नीलामी में शामिल होने की अपील कर रहे हैं। 
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40 गेंदों में नाबाद 111 रन, लगाए 11 छक्के
ऑस्ट्रेलिया चैंपियंस के खिलाफ मुकाबले में डिविलियर्स ने महज 40 गेंदों में नाबाद 111 रन बनाए। उनकी पारी में छह चौके और 11 छक्के शामिल रहे। इस धमाकेदार प्रदर्शन की बदौलत दक्षिण अफ्रीका चैंपियंस ने 210 रन का लक्ष्य 15.4 ओवर में हासिल कर लिया। डिविलियर्स की बल्लेबाजी में वही आक्रामक अंदाज नजर आया, जिसके लिए वह अपने करियर के दौरान दुनिया भर में मशहूर रहे। मैदान के चारों ओर शॉट खेलने की उनकी क्षमता ने एक बार फिर क्रिकेट प्रेमियों को प्रभावित किया।
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डब्ल्यूसीएल में शानदार फॉर्म में हैं डिविलियर्स
डिविलियर्स ने डब्ल्यूसीएल में अब तक दो मुकाबलों में 181 रन बनाए हैं। उनका बल्लेबाजी औसत 181 और स्ट्राइक रेट 229.11 रहा है। इन आंकड़ों ने उनके प्रशंसकों की उम्मीदें बढ़ा दी हैं कि वह अब भी कुछ ही ओवरों में मैच का रुख बदलने की क्षमता रखते हैं। उनकी इस फॉर्म को देखते हुए सोशल मीडिया पर कई प्रशंसक उन्हें आईपीएल 2027 की खिलाड़ी नीलामी में अपना नाम दर्ज कराने की सलाह दे रहे हैं।


(फोटो क्रेडिट: wcl.com)

आईपीएल में ऐसा रहा है डिविलियर्स का रिकॉर्ड
एबी डिविलियर्स ने नवंबर 2021 में आईपीएल समेत क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया था। वह रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) के सबसे लोकप्रिय खिलाड़ियों में शामिल रहे हैं। डिविलियर्स ने आईपीएल में 184 मुकाबले खेले और कुल 5162 रन बनाए। इनमें से 4491 रन उन्होंने आरसीबी के लिए बनाए थे। अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी और मैच जिताने वाली पारियों के कारण वह इस टीम के प्रशंसकों के पसंदीदा खिलाड़ियों में शामिल रहे।
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