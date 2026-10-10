{"_id":"6aca54c5cb4b79af2b0c8f3c","slug":"ab-de-villiers-smashes-stunning-century-in-wcl-fans-call-for-ipl-2027-comeback-2026-10-10","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"42 की उम्र में भी तूफानी बल्लेबाजी: 37 गेंद में शतक ठोक डिविलियर्स ने मचाया धमाल, आईपीएल में वापसी की उठी मांग","category":{"title":"Cricket News","title_hn":"क्रिकेट न्यूज़","slug":"cricket-news"}}

दक्षिण अफ्रीका के दिग्गज बल्लेबाज एबी डिविलियर्स ने वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स में ऑस्ट्रेलिया चैंपियंस के खिलाफ 40 गेंदों में नाबाद 111 रन की तूफानी पारी खेली। उन्होंने छह चौके और 11 छक्के लगाए, जिससे दक्षिण अफ्रीका चैंपियंस ने 210 रन का लक्ष्य 15.4 ओवर में हासिल कर लिया।

विज्ञापन दक्षिण अफ्रीका के दिग्गज बल्लेबाज एबी डिविलियर्स ने एक बार फिर अपने बल्ले से ऐसा कमाल किया है कि क्रिकेट फैंस उन्हें आईपीएल में वापस देखने की मांग करने लगे हैं। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स (डब्ल्यूसीएल) में ऑस्ट्रेलिया चैंपियंस के खिलाफ डिविलियर्स ने महज 37 गेंदों में तूफानी शतक जड़कर सबका ध्यान खींचा। उनकी इस पारी के बाद प्रशंसक सोशल मीडिया पर उनसे आईपीएल 2027 की नीलामी में शामिल होने की अपील कर रहे हैं।

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40 गेंदों में नाबाद 111 रन, लगाए 11 छक्के

ऑस्ट्रेलिया चैंपियंस के खिलाफ मुकाबले में डिविलियर्स ने महज 40 गेंदों में नाबाद 111 रन बनाए। उनकी पारी में छह चौके और 11 छक्के शामिल रहे। इस धमाकेदार प्रदर्शन की बदौलत दक्षिण अफ्रीका चैंपियंस ने 210 रन का लक्ष्य 15.4 ओवर में हासिल कर लिया। डिविलियर्स की बल्लेबाजी में वही आक्रामक अंदाज नजर आया, जिसके लिए वह अपने करियर के दौरान दुनिया भर में मशहूर रहे। मैदान के चारों ओर शॉट खेलने की उनकी क्षमता ने एक बार फिर क्रिकेट प्रेमियों को प्रभावित किया।

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AB DE VILLIERS. ABSOLUTE DESTRUCTION. The Superman of cricket puts on a breathtaking show, smashing 111 off just 40 balls, with 6 boundaries and 11 towering sixes! A masterclass in power-hitting as South Africa Champions cruise to an effortless 8-wicket victory, with ABD deservedly taking home the Player of the Match award. When AB is in the mood, records are just numbers! #abdevilliers #southafricachampions #wcl #wcl2026 — World Championship Of Legends (@WclLeague) October 9, 2026

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Hundred with a six at the age of 42 🔥 AB de Villiers 🐐🔥 https://t.co/qnIGgbT055 — Mohit (@prime_flick) October 9, 2026

डब्ल्यूसीएल में शानदार फॉर्म में हैं डिविलियर्स

डिविलियर्स ने डब्ल्यूसीएल में अब तक दो मुकाबलों में 181 रन बनाए हैं। उनका बल्लेबाजी औसत 181 और स्ट्राइक रेट 229.11 रहा है। इन आंकड़ों ने उनके प्रशंसकों की उम्मीदें बढ़ा दी हैं कि वह अब भी कुछ ही ओवरों में मैच का रुख बदलने की क्षमता रखते हैं। उनकी इस फॉर्म को देखते हुए सोशल मीडिया पर कई प्रशंसक उन्हें आईपीएल 2027 की खिलाड़ी नीलामी में अपना नाम दर्ज कराने की सलाह दे रहे हैं।





(फोटो क्रेडिट: wcl.com) डिविलियर्स ने डब्ल्यूसीएल में अब तक दो मुकाबलों में 181 रन बनाए हैं। उनका बल्लेबाजी औसत 181 और स्ट्राइक रेट 229.11 रहा है। इन आंकड़ों ने उनके प्रशंसकों की उम्मीदें बढ़ा दी हैं कि वह अब भी कुछ ही ओवरों में मैच का रुख बदलने की क्षमता रखते हैं। उनकी इस फॉर्म को देखते हुए सोशल मीडिया पर कई प्रशंसक उन्हें आईपीएल 2027 की खिलाड़ी नीलामी में अपना नाम दर्ज कराने की सलाह दे रहे हैं।