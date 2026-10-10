42 की उम्र में भी तूफानी बल्लेबाजी: 37 गेंद में शतक ठोक डिविलियर्स ने मचाया धमाल, आईपीएल में वापसी की उठी मांग
दक्षिण अफ्रीका के दिग्गज बल्लेबाज एबी डिविलियर्स ने वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स में ऑस्ट्रेलिया चैंपियंस के खिलाफ 40 गेंदों में नाबाद 111 रन की तूफानी पारी खेली। उन्होंने छह चौके और 11 छक्के लगाए, जिससे दक्षिण अफ्रीका चैंपियंस ने 210 रन का लक्ष्य 15.4 ओवर में हासिल कर लिया।
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ऑस्ट्रेलिया चैंपियंस के खिलाफ मुकाबले में डिविलियर्स ने महज 40 गेंदों में नाबाद 111 रन बनाए। उनकी पारी में छह चौके और 11 छक्के शामिल रहे। इस धमाकेदार प्रदर्शन की बदौलत दक्षिण अफ्रीका चैंपियंस ने 210 रन का लक्ष्य 15.4 ओवर में हासिल कर लिया। डिविलियर्स की बल्लेबाजी में वही आक्रामक अंदाज नजर आया, जिसके लिए वह अपने करियर के दौरान दुनिया भर में मशहूर रहे। मैदान के चारों ओर शॉट खेलने की उनकी क्षमता ने एक बार फिर क्रिकेट प्रेमियों को प्रभावित किया।
AB DE VILLIERS. ABSOLUTE DESTRUCTION. The Superman of cricket puts on a breathtaking show, smashing 111 off just 40 balls, with 6 boundaries and 11 towering sixes! A masterclass in power-hitting as South Africa Champions cruise to an effortless 8-wicket victory, with ABD deservedly taking home the Player of the Match award. When AB is in the mood, records are just numbers! #abdevilliers #southafricachampions #wcl #wcl2026— World Championship Of Legends (@WclLeague) October 9, 2026
Hundred with a six at the age of 42 🔥 AB de Villiers 🐐🔥 https://t.co/qnIGgbT055— Mohit (@prime_flick) October 9, 2026
डिविलियर्स ने डब्ल्यूसीएल में अब तक दो मुकाबलों में 181 रन बनाए हैं। उनका बल्लेबाजी औसत 181 और स्ट्राइक रेट 229.11 रहा है। इन आंकड़ों ने उनके प्रशंसकों की उम्मीदें बढ़ा दी हैं कि वह अब भी कुछ ही ओवरों में मैच का रुख बदलने की क्षमता रखते हैं। उनकी इस फॉर्म को देखते हुए सोशल मीडिया पर कई प्रशंसक उन्हें आईपीएल 2027 की खिलाड़ी नीलामी में अपना नाम दर्ज कराने की सलाह दे रहे हैं।
(फोटो क्रेडिट: wcl.com)
एबी डिविलियर्स ने नवंबर 2021 में आईपीएल समेत क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया था। वह रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) के सबसे लोकप्रिय खिलाड़ियों में शामिल रहे हैं। डिविलियर्स ने आईपीएल में 184 मुकाबले खेले और कुल 5162 रन बनाए। इनमें से 4491 रन उन्होंने आरसीबी के लिए बनाए थे। अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी और मैच जिताने वाली पारियों के कारण वह इस टीम के प्रशंसकों के पसंदीदा खिलाड़ियों में शामिल रहे।