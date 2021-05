एलपीएल 2021: दूसरे सीजन का हुआ एलान, श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने जारी किया शेड्यूल, जाने कब खेले जाएंगे मैच

दुनियाभर में लगातार बढ़ रहे कोरोना वायरस के संक्रमण के चलते हाल ही में इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2021 को स्थगित कर दिया गया, जिसके चलते काफी प्रशंसक निराश चल रहे हैं। हालांकि, अब आईपीएल फैंस की निराशा ज्यादा दिनों तक नहीं टिकने वाली है क्योंकि जल्द ही लंका प्रीमियर लीग (एलपीएल) की शुरुआत होने वाली है। दरअसल, श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड (एसएलसी) ने घोषणा की है कि लंका प्रीमियर लीग का दूसरा सीजन 30 जुलाई से 22 अगस्त के बीच खेला जाएगा।

#LPL2021



Sri Lanka Cricket wishes to inform you that the 2nd Edition of the @LPLT20 will be held from 30th July to 22nd August 2021. 🙌

READ⬇️https://t.co/NZSd4UBI6a