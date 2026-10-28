भारत vs न्यूजीलैंड: भुवनेश्वर की वापसी के पीछे क्या थी वजह? बताया- कैसे चार साल बाद खुला टीम इंडिया का दरवाजा

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भारतीय तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार ने करीब चार साल बाद टीम इंडिया में वापसी की है, लेकिन वह इसे अपना अंतिम लक्ष्य नहीं मान रहे। 36 वर्षीय गेंदबाज ने साफ किया कि उन्होंने कभी भारतीय टीम में वापसी के लिए क्रिकेट नहीं खेला। उनका ध्यान हमेशा अपने सामने आने वाले टूर्नामेंट और चुनौतियों पर रहा। न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज के बाद अब वह घरेलू क्रिकेट में खेलने के लिए तैयार हैं। विज्ञापन

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'मैंने भारत में वापसी के लिए दौड़ नहीं लगाई'

भुवनेश्वर ने नवंबर 2022 के बाद पहली बार भारतीय टी20 अंतरराष्ट्रीय टीम में वापसी की। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) के लिए आईपीएल के पिछले दो सत्रों में शानदार प्रदर्शन ने उनकी वापसी का रास्ता खोला। न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच के बाद उन्होंने कहा कि भारत के लिए खेलना गर्व की बात है, लेकिन उन्होंने इसे पाने के लिए अलग से कोई लक्ष्य नहीं बनाया था।



उन्होंने कहा, 'सच कहूं तो मैंने भारतीय टीम में वापसी के लिए दौड़ नहीं लगाई। हां, यह सपना जरूर है। मैं यह नहीं कह रहा कि मैं खुश नहीं हूं। भारत के लिए खेलना और देश का प्रतिनिधित्व करना गर्व की बात है।' उन्होंने आगे कहा, 'पिछले चार साल में क्रिकेट और फिटनेस से जुड़ी जो भी चुनौतियां और टूर्नामेंट मेरे सामने आए, मैं उन्हें पूरा करता रहा। मैंने कभी यह नहीं सोचा कि सिर्फ भारतीय टीम में वापसी के लिए क्रिकेट खेलना है।'

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विजय हजारे और सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी पर नजर

भुवनेश्वर फिलहाल अपने भविष्य को लेकर बहुत आगे की योजना नहीं बना रहे हैं। न्यूजीलैंड सीरीज के बाद वह घरेलू क्रिकेट में खेलना चाहते हैं। उन्होंने विजय हजारे ट्रॉफी और सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में खेलने की इच्छा जताई। आईपीएल 2025 में भुवनेश्वर ने 17 विकेट लिए थे, जबकि 2026 के सत्र में उनके नाम 28 विकेट रहे। उनके प्रदर्शन ने आरसीबी को लगातार दो खिताब जीतने में मदद की और भारतीय टीम में उनकी वापसी का आधार तैयार किया।

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