एशियन गेम्स 2026: पुरुष क्रिकेट में श्रीलंका ने जीता कांस्य पदक; बांग्लादेश को 63 रन से हराया; रत्नायके चमके

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श्रीलंका पुरुष क्रिकेट टीम ने एशियन गेम्स 2026 के पुरुष क्रिकेट में कांस्य पदक जीत लिया है। निशिन के कोरोगी स्पोर्ट्स पार्क में खेले गए कांस्य पदक मुकाबले में श्रीलंका ने बांग्लादेश को 63 रन से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए श्रीलंका ने 20 ओवर में नौ विकेट पर 165 रन बनाए। जवाब में बांग्लादेश की टीम 17.3 ओवर में 102 रन पर ऑलआउट हो गई। विज्ञापन

थारिंदु रत्नायके ने मचाई तबाही

श्रीलंका की पारी के सबसे बड़े स्टार थारिंदु रत्नायके रहे। उन्होंने सिर्फ 32 गेंदों पर 65 रन की तूफानी पारी खेली। उनकी पारी में सात चौके और पांच छक्के शामिल रहे। उनका स्ट्राइक रेट 203.12 रहा। रत्नायके ने श्रीलंका को मजबूत स्कोर तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई। कप्तान सहान अराचिगे ने भी 37 गेंदों पर 33 रन बनाए। उनके बल्ले से तीन चौके निकले। एशेन बंडारा ने 24 गेंदों पर 18 रन का योगदान दिया। श्रीलंका ने आखिरी ओवरों में तेजी से रन जुटाकर 165 रन का स्कोर खड़ा किया।

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बांग्लादेश की शुरुआत बेहद खराब

166 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी बांग्लादेश की शुरुआत बेहद खराब रही। उसके शीर्ष क्रम के बल्लेबाज जल्दी पवेलियन लौट गए। सैफ हसन, तंजीद हसन तमीम और कप्तान लिटन दास खाता भी नहीं खोल सके। परवेज हुसैन इमोन ने 26 गेंदों पर 20 रन और यासिर अली ने 16 गेंदों पर 21 रन बनाए, लेकिन टीम को जीत की राह पर नहीं ले जा सके। नसुम अहमद ने 28 गेंदों पर 26 रन बनाकर संघर्ष किया, जबकि रिशाद हुसैन ने पांच गेंदों पर 10 रन बनाए। पूरी टीम 102 रन पर सिमट गई।

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श्रीलंका के गेंदबाजों का शानदार प्रदर्शन

श्रीलंका की ओर से नुवान तुषारा, थारिंदु रत्नायके, विजयकांत वियास्कंथ और वानुजा सहान ने दो-दो विकेट लिए। सहान अराचिगे और दुशन हेमंथा को एक-एक विकेट मिला। नुवान तुषारा ने चार ओवर में सिर्फ 18 रन देकर दो विकेट लिए। वहीं वानुजा सहान ने चार ओवर में 17 रन देकर दो विकेट चटकाए। इस शानदार गेंदबाजी के दम पर श्रीलंका ने बांग्लादेश को 102 रन पर रोक दिया और 63 रन से मुकाबला जीतकर कांस्य पदक अपने नाम कर लिया।