पाकिस्तान टीम को झटका: एशले नोफके क्यों छोड़ेंगे साथ? बने नीदरलैंड्स की पुरुष टीम के हेड कोच, दो साल का करार

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नोफके ने बुधवार को एक बयान में कहा, 'मैं नीदरलैंड्स पुरुष टीम के साथ काम करने के लिए उत्साहित हूं, जो टी20 वर्ल्ड कप में नियमित रूप से खेलती रही है। यह एक प्रतिभाशाली और प्रेरित समूह है, और मेरा लक्ष्य उनके विकास को जारी रखना और प्रोग्राम को आगे बढ़ाना है। रणनीति या योजना से पहले मेरा तरीका जुड़ाव बनाने से शुरू होता है। मैं काम शुरू करने के लिए बहुत उत्सुक हूं।'नोफके ने ऑस्ट्रेलिया के लिए एक वनडे और दो टी20 इंटरनेशनल मैच खेले और फर्स्ट-क्लास क्रिकेट में क्वींसलैंड, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया और चार इंग्लिश काउंटी टीम - डरहम, मिडलसेक्स, ग्लूसेस्टरशायर और वॉर्सेस्टरशायर - का प्रतिनिधित्व किया। वह इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2008 के पहले मैच के रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) की तरफ से कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ खेले थे। अपने शानदार करियर के दौरान इस पूर्व दाएं हाथ के तेज गेंदबाज ने फर्स्ट-क्लास क्रिकेट में 386 विकेट लिए और 3,766 रन बनाए। वह एक ही घरेलू सीजन में 500 रन और 50 विकेट हासिल करने वाले केवल तीन ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों में से एक रहे।कोचिंग में आने के बाद, नोफके ने प्रमुख फ्रेंचाइजी और इंटरनेशनल सेटअप में अपनी मजबूत पहचान बनाई। उन्होंने ब्रिस्बेन हीट को विमेंस बिग बैश लीग का खिताब जिताया, क्वींसलैंड फायर के साथ डब्ल्यूएनसीएल ट्रॉफी जीती और 'द हंड्रेड' में लंदन स्पिरिट को उनका पहला खिताब जिताने में मदद की। उन्होंने भारत में विमेंस प्रीमियर लीग (डब्ल्यूपीएल) में यूपी वॉरियर्स के सहायक कोच और बॉलिंग कोच के तौर पर भी काम किया।