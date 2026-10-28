भारत बनाम न्यूजीलैंड: अर्शदीप सिंह ने टी20 में बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड, किस मामले में जोशुआ लिटिल की बराबरी की?

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भारतीय तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह ने न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले में एक विकेट लेकर विश्व रिकॉर्ड की बराबरी कर ली। मंगलवार को वेलिंगटन के हेनरी स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में भारत ने न्यूजीलैंड को छह विकेट से हराकर पांच मैचों की सीरीज में बढ़त हासिल की। अर्शदीप ने चार ओवर में 33 रन देकर एक विकेट लिया। इसके साथ ही वह एक कैलेंडर वर्ष में पूर्ण सदस्य देशों के गेंदबाजों में संयुक्त रूप से सर्वाधिक टी20 अंतरराष्ट्रीय विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए। विज्ञापन

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एक साल में 39 विकेट लेकर की जोशुआ लिटिल की बराबरी

अर्शदीप सिंह ने 2026 में अब तक 30 टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों में 39 विकेट लिए हैं। उन्होंने आयरलैंड के तेज गेंदबाज और गुजरात टाइटंस के पूर्व खिलाड़ी जोशुआ लिटिल के रिकॉर्ड की बराबरी की। लिटिल ने 2022 में 39 विकेट हासिल किए थे। अब अर्शदीप भी एक कैलेंडर वर्ष में पूर्ण सदस्य देश के गेंदबाज के तौर पर सर्वाधिक विकेट लेने के मामले में उनके साथ संयुक्त रूप से शीर्ष पर हैं।



अर्शदीप ने 2022 में अंतरराष्ट्रीय पदार्पण किया था और तब से वह भारतीय गेंदबाजी आक्रमण का अहम हिस्सा रहे हैं। उन्होंने अब तक 102 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में 149 विकेट लिए हैं। वह 150 विकेट पूरे करने से केवल एक कदम दूर हैं। अर्शदीप टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में भारत के सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज भी हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ जारी पांच मैचों की सीरीज में अर्शदीप तीन मुकाबलों में चार विकेट ले चुके हैं। उन्होंने पहले मैच में एक, दूसरे में दो और तीसरे मैच में एक विकेट हासिल किया।

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अभिषेक शर्मा के तूफान में उड़ा न्यूजीलैंड

तीसरे टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले में भारत की जीत के नायक अभिषेक शर्मा रहे। उन्होंने महज 38 गेंदों पर नाबाद 113 रन की विस्फोटक पारी खेली। इस दौरान उन्होंने 15 गेंदों में अर्धशतक और 35 गेंदों में शतक पूरा किया। उनकी पारी ने न्यूजीलैंड के 199 रन के लक्ष्य को बेहद आसान बना दिया। भारत ने 13.2 ओवर में चार विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी ने भी 18 गेंदों पर 45 रन बनाकर तेज शुरुआत दिलाई, लेकिन अभिषेक की पारी के सामने उनकी बल्लेबाजी फीकी पड़ गई।

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