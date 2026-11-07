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तकनीक: क्या एआई प्राचीन यूनानी देवता की तरह है? प्राचीन काल में देवता की तरह ही हर सवाल एआई से पूछ रहे लोग
वेब कीन, प्रोफेसर, मिशिगन यूनिवर्सिटी। Published by: ज्योति भास्कर Updated Sat, 07 Nov 2026 08:48 AM IST
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