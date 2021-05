महामारी के दौर में एक बार फिर ‘युद्ध नहीं, बुद्ध’ की चेतना जाग्रत

{"_id":"60ad655db74b4d5c1e790484","slug":"in-the-era-of-the-pandemic-once-again-the-consciousness-of-no-war-buddha-awakened","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u092e\u0939\u093e\u092e\u093e\u0930\u0940 \u0915\u0947 \u0926\u094c\u0930 \u092e\u0947\u0902 \u090f\u0915 \u092c\u093e\u0930 \u092b\u093f\u0930 \u2018\u092f\u0941\u0926\u094d\u0927 \u0928\u0939\u0940\u0902, \u092c\u0941\u0926\u094d\u0927\u2019 \u0915\u0940 \u091a\u0947\u0924\u0928\u093e \u091c\u093e\u0917\u094d\u0930\u0924","category":{"title":"Opinion","title_hn":"\u0935\u093f\u091a\u093e\u0930","slug":"opinion"}}

राममोहन पाठक Published by: राममोहन पाठक Updated Wed, 26 May 2021 08:10 AM IST