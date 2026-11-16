दूसरा पहलू: जिसे हम रोजाना नजरअंदाज कर देते हैं, वही सेहत को नुकसान पहुंचा रहा है, शोर कितना घातक हो सकता है?

मानव शरीर अपने आसपास के वातावरण के अनुरूप ढलने में सक्षम होता है। जिस प्रकार अंधेरे सिनेमाघर से निकलकर तेज धूप में आने पर कुछ समय बाद हमारी आंखें रोशनी की अभ्यस्त हो जाती हैं, ठीक उसी प्रकार लगातार शोर के संपर्क में रहने से हम शोरगुल वाले माहौल के आदी हो जाते हैं।

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यातायात, निर्माण कार्य, तेज संगीत और भीड़भाड़ वाली जगहों का शोर धीरे-धीरे हमें सामान्य लगने लगता है। लेकिन, किसी आवाज का सामान्य लगना यह साबित नहीं करता कि वह हमारे स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित है। ध्वनि प्रदूषण एक गंभीर पर्यावरणीय समस्या है, जिसके प्रभाव केवल सुनने की क्षमता तक सीमित नहीं हैं।अत्यधिक तेज आवाजें कान की नाजुक कोशिकाओं को गंभीर नुकसान पहुंचाकर हमारी सुनने की क्षमता को कम कर सकती हैं। इसके अलावा, कानों में घंटी या सीटी बजने जैसी आवाजें सुनाई देने की समस्या भी हो सकती है। लंबे समय तक शोर में रहने से तनाव बढ़ सकता है, नींद खराब हो सकती है और रक्तचाप और दिल पर बुरा असर पड़ सकता है।कई शोधों में यातायात के शोर को हृदय रोग, स्ट्रोक व टाइप-2 मधुमेह जैसी बीमारियों के बढ़ते जोखिम से भी जोड़ा गया है। अमेरिका के नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ (एनआईओएसएच) के अनुसार, कामकाज के दौरान आठ घंटे में औसतन 85 डेसिबल तक का शोर ही सुरक्षित माना जाता है।शोर से होने वाला नुकसान उसकी तीव्रता, संपर्क की अवधि और स्रोत से हमारी दूरी पर निर्भर करता है। सामान्य से अधिक शोर के संपर्क में लंबे समय तक रहने से धीरे-धीरे जोखिम बढ़ता जाता है। अपनी सुनने की क्षमता की रक्षा के लिए कुछ सरल उपाय अपनाए जा सकते हैं। तेज संगीत सुनते समय हेडफोन की आवाज सीमित रखें, शोरगुल वाले स्थानों पर बीच-बीच में शांत जगह पर जाएं और जरूरत पड़ने पर इयरप्लग का इस्तेमाल करें।मशीनों व बिजली से चलने वाले औजारों का उपयोग करते समय श्रवण सुरक्षा उपकरण पहनें। निर्माताओं को भवन निर्माण में ध्वनि नियंत्रण पर ध्यान देने व नगर नियोजकों को यातायात के शोर को कम करने के लिए प्रभावी कदम उठाने चाहिए।अत्यधिक शोर से बचाव केवल कानों की सुरक्षा नहीं, बल्कि हमारे समग्र स्वास्थ्य की गुणवत्ता की रक्षा का भी विषय है। सजगता, उचित सावधानियों और सामूहिक प्रयासों से हम अपने आसपास के वातावरण को अधिक शांत, सुरक्षित और स्वस्थ बना सकते हैं।