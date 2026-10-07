सड़क पर विपक्ष: कितने असल मुद्दे हैं कांग्रेस के पास? आखिर क्यों निशाने पर है चुनाव आयोग?

अवैध प्रवास का सवाल और तुष्टिकरण की राजनीति

SIR की पूरी बहस का एक महत्वपूर्ण पहलू अवैध प्रवास और अपात्र लोगों के मतदाता सूची में शामिल होने की आशंका है। बिहार और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में सीमा-पार अवैध प्रवास का मुद्दा लंबे समय से न सिर्फ राजनीतिक बहस का विषय बना हुआ है, बल्कि भारतीय डेमोग्राफी के लिए चिंता भी बना हुआ है। देश होने वाले तमाम दंगों में, हिंसा में आतंकी गतिविधियों में इन घुसपैठियों का हाथ मिलता रहा है। यदि किसी राज्य में विदेशी नागरिकों के अवैध रूप से मतदाता सूची में शामिल होने की आशंका है, तो उसकी जांच करना चुनावी व्यवस्था की स्वाभाविक जिम्मेदारी होनी चाहिए।



यहां एक बात बिल्कुल स्पष्ट रहनी चाहिए- किसी व्यक्ति के मुस्लिम होने मात्र से उसे घुसपैठिया कहना गलत है। नागरिकता धर्म के आधार पर तय नहीं होती। लेकिन यदि दस्तावेजों और कानूनी जांच के आधार पर कोई व्यक्ति विदेशी नागरिक पाया जाता है, तो उसका नाम मतदाता सूची में नहीं होना चाहिए, चाहे वह किसी भी धर्म का क्यों न हो। यही वह बिंदु है जहां विपक्ष पर मुस्लिम तुष्टिकरण के आरोप लगाए जाते हैं। आलोचकों का सवाल है कि यदि SIR से अपात्र मतदाताओं की पहचान होती है और उसका असर किसी राजनीतिक दल के संभावित वोट-बैंक पर पड़ता है, तो क्या केवल राजनीतिक नुकसान की आशंका के कारण मतदाता सूची के पुनरीक्षण का विरोध उचित है?



भारतीय लोकतंत्र में मूल सिद्धांत बहुत सरल है- एक पात्र नागरिक, एक वोट। न किसी विदेशी नागरिक को वोट का अधिकार मिलना चाहिए और न किसी भारतीय नागरिक का वोट केवल उसकी जाति या धर्म के आधार पर छीना जाना चाहिए। लोकतांत्रिक राजनीति में भी कसौटी यही होनी चाहिए कि राजनीति जनता के हित के लिए हो, किसी विशेष वोट-बैंक को खुश करने के लिए नहीं। यदि SIR में कोई गलती है तो विपक्ष को तथ्य और प्रमाण के साथ उसे सामने रखना चाहिए। लेकिन यदि उद्देश्य केवल यह है कि संभावित अपात्र मतदाताओं की पहचान न हो, क्योंकि उससे किसी दल का चुनावी गणित प्रभावित हो सकता है, तो जनता को इस राजनीति पर सवाल पूछने का पूरा अधिकार है।



नकारात्मक राजनीति और संस्थाओं पर अविश्वास का अभियान

विपक्ष के पास सरकार को घेरने के लिए महंगाई, रोजगार, किसान, शिक्षा, स्वास्थ्य, कानून-व्यवस्था, भ्रष्टाचार और विकास जैसे असंख्य वास्तविक मुद्दे हैं। ये ऐसे विषय हैं जिनसे आम आदमी की रोजमर्रा की जिंदगी प्रभावित होती है। लेकिन इन मुद्दों को छोड़कर यदि राजनीतिक विमर्श लगातार चुनाव आयोग और SIR के इर्द-गिर्द घूमता रहे तो इसे नकारात्मक राजनीति कहने वालों की दलील को आसानी से खारिज नहीं किया जा सकता। यहां एक और मुहावरा याद आता है- ''आ बैल मुझे मार।'' यदि विपक्ष स्वयं ऐसे मुद्दे को अपनी राजनीति का केंद्र बनाता है, जिस पर सर्वोच्च न्यायालय पहले ही SIR की मूल वैधानिकता को स्वीकार कर चुका है, तो इससे जनता के बीच उसके मुद्दों की प्राथमिकता पर सवाल उठना स्वाभाविक है।



विपक्ष को चुनाव आयोग से सवाल पूछने का पूरा अधिकार है। यदि किसी पात्र मतदाता का नाम गलत तरीके से हटाया गया है, किसी प्रक्रिया में कानून का उल्लंघन हुआ है या आयोग ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कोई कदम उठाया है तो उसे अदालत और जनता के सामने प्रमाण सहित रखना चाहिए। लेकिन चुनाव आयोग की किसी कार्रवाई पर सवाल उठाना और पूरी चुनावी व्यवस्था पर अविश्वास पैदा करना दो अलग-अलग बातें हैं।



5 अक्तूबर 2026 की सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही भी यह बताती है कि अदालत ने चुनाव आयोग को आलोचना से ऊपर नहीं रखा है। Modified Form 6 के संबंध में अदालत ने स्पष्ट किया कि उसने ऐसे संशोधन को मंजूरी नहीं दी थी और आयोग से स्पष्टीकरण मांगा। इसका मतलब साफ है, SIR की मूल वैधानिकता बरकरार है, लेकिन चुनाव आयोग की हर कार्रवाई न्यायिक समीक्षा से परे नहीं है। यही संवैधानिक संतुलन है।

