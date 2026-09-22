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जीवन धारा: जीवन खुद को समझने की यात्रा भी है, अपनी कमियों को पहचानना ही सार्थक सूत्र

Tue, 22 Sep 2026 04:41 AM IST
ज्योति भास्कर बेंजामिन फ्रैंकलिन
बेंजामिन फ्रैंकलिन Published by: ज्योति भास्कर Updated Tue, 22 Sep 2026 04:41 AM IST
सार

जीवन अपने आप को समझने की यात्रा भी है। और, इस यात्रा में अपनी कमियों को देखना साहस, ईमानदारी और विनम्रता का काम है। यही आत्मनिर्माण का आधार है। 

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Life is also a journey of self-understanding recognizing shortcomings is the key to meaningful path
हर मनुष्य अपने जीवन में कुछ अच्छा देखना चाहता है (सांकेतिक) - फोटो : अमर उजाला प्रिंट

विस्तार
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मनुष्य को अपने बारे में जानने की इच्छा होती है। वह जानना चाहता है कि उसमें कितनी प्रतिभा और क्षमता है, वह संसार में कितना आगे जा सकता है। वह अपनी खूबियों को पहचानना चाहता है, उपलब्धियों को याद रखना चाहता है और अपने व्यक्तित्व की एक सुंदर तस्वीर अपने भीतर बनाए रखना चाहता है। यह सब स्वाभाविक है।

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हर मनुष्य अपने जीवन में कुछ अच्छा देखना चाहता है। लेकिन, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या अपने बारे में जानना केवल अपनी अच्छाइयों को पहचानना ही है? यदि आप अपने भीतर की प्रतिभा को पहचानते हैं, पर अपनी अधीरता को नहीं देखते, तो क्या आप खुद को पूरी तरह जानते हैं? यदि आप अपनी ईमानदारी पर गर्व करते हैं, लेकिन अपनी छोटी-छोटी स्वार्थपूर्ण प्रवृत्तियों को देखने से बचते हैं, तो क्या आपका आत्मज्ञान पूर्ण है?
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आत्मज्ञान की शुरुआत वहीं से होती है, जहां मनुष्य अपनी प्रशंसा से आगे बढ़कर अपने निरीक्षण की ओर बढ़ता है। अपने गुणों को पहचानना अच्छा है, पर अपनी कमियों के बारे में जानना और भी जरूरी है। यदि हम अपनी आदतों को पहचानें और उन्हें सुधारने की कोशिश करें, तो हम पहले से बेहतर बन सकते हैं। मनुष्य दूसरों को धोखा दे सकता है, अपनी कमियों को छिपा सकता है, लेकिन यदि वह खुद से भी यही करता रहे, तो उसके सुधार का रास्ता कहां से खुलेगा?
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आत्मज्ञान का अर्थ अपने भीतर केवल एक महान व्यक्ति की कल्पना कर लेना मात्र नहीं है। उसका अर्थ है अपने भीतर जो है, उसे देखने का साहस। अच्छा भी, बुरा भी। आप जो मानते हैं और आप जो करते हैं, उसके बीच की दूरी को पहचानना ही आत्मनिरीक्षण है। अपने जीवन का निरीक्षण कीजिए, जैसे कोई अच्छा कारीगर अपने बनाए हुए काम का निरीक्षण करता है। वह केवल यह नहीं देखता कि क्या सुंदर बना है। वह यह भी देखता है कि कहां कमी रह गई है और अगली बार वह क्या बेहतर कर सकता है। मनुष्य भी अपने जीवन का ऐसा ही कारीगर है। 

कभी-कभी कोई आलोचना आपको अपनी ऐसी कमी दिखा सकती है, जिसे आप अब तक नहीं देख पाए थे। कभी कोई असफलता आपके भीतर की अधीरता, अहंकार या असावधानी को सामने ला सकती है। इसलिए जीवन को केवल सफलता की यात्रा मत समझिए। यह अपने आप को समझने की यात्रा भी है। और इस यात्रा में अपनी कमियों को देखना साहस, ईमानदारी और विनम्रता का काम है। और यही आत्मनिर्माण का आधार है। अपने आप को एक सीखने वाला मनुष्य समझिए। एक ऐसा मनुष्य, जो आज से बेहतर कल बन सकता है। मनुष्य की वास्तविक महानता इस बात में नहीं कि उसमें कोई कमी नहीं, बल्कि इसमें है कि वह अपनी कमियों को देखकर भी बेहतर बनने का प्रयास करता रहता है।


सूत्र: अपनी कमियों को पहचानें
आत्मज्ञान केवल अपनी खूबियों, प्रतिभा और सफलताओं को पहचानना भर नहीं है, बल्कि अपने भीतर छिपी अधीरता, स्वार्थ और कमियों को देखने का साहस जुटाना भी है। जब मनुष्य केवल प्रशंसा से आगे बढ़कर निष्पक्ष आत्मनिरीक्षण की ओर बढ़ता है, तब सुधार और आत्मनिर्माण के वास्तविक द्वार खुलते हैं। 

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