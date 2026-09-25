ऐतिहासिक धरोहरों की सुध: स्वतंत्रता के 79 वर्ष बाद क्यों खोजी जा रहीं जयपुर रियासत की संपत्तियां?

सात दशक से अधिक समय बाद जयपुर रियासत से जुड़ी कुछ पुरानी संपत्तियों के रिकॉर्ड फिर चर्चा में हैं। राजस्थान सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार से आगरा, प्रयागराज, वाराणसी और मथुरा में स्थित ऐसी संपत्तियों के पुराने रिकॉर्ड की जांच करने का आग्रह किया है। उत्तर प्रदेश के अलग-अलग जिलों में अब पुराने राजस्व रिकॉर्ड, रजिस्ट्रियां और दूसरे दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं।

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वाराणसी में ऐसी 44 संपत्तियों की जांच की जा रही है। प्रयागराज में भी राजस्थान के दावे के बाद बड़ी संख्या में संपत्तियों से जुड़े रिकॉर्ड की पड़ताल शुरू हुई है। यह पूरी प्रक्रिया अभी जांच के स्तर पर है। इसलिए फिलहाल यह कहना जल्दबाजी होगी कि इन सभी संपत्तियों पर राजस्थान सरकार का अधिकार साबित हो गया है। असली फैसला पुराने दस्तावेजों और मौजूदा कानून के आधार पर ही होगा। फिर भी यह पहल महत्वपूर्ण है, क्योंकि सवाल सिर्फ जयपुर रियासत की कुछ संपत्तियों का नहीं है।आजादी के समय देश में सैकड़ों रियासतों का भारत में विलय हुआ था। देश के प्रमुख धार्मिक और सांस्कृतिक शहरों में अलग-अलग रियासतों की धर्मशालाएं, घाट, मंदिर और भवन मौजूद थे। इन संपत्तियों में से कई की वर्तमान स्थिति और मालिकाना हक को लेकर आज भी भ्रम या विवाद हो सकता है। आज जरूरत इस बात की है कि इन मामलों को भावनाओं के बजाय दस्तावेजों की नजर से देखा जाए।दरअसल, रियासतों के भारत में विलय के समय उनकी सभी संपत्तियां एक ही श्रेणी में नहीं रखी गई थीं। राज्य की संपत्ति और शासकों की निजी संपत्ति के बीच अंतर किया गया था। इसलिए किसी संपत्ति का कभी जयपुर रियासत से संबंध रहा होना अपने आप में यह साबित नहीं करता कि वह आज राजस्थान सरकार की संपत्ति है। यह देखना जरूरी होगा कि विलय के समय उस संपत्ति की कानूनी स्थिति क्या थी और उसके बाद उसमें क्या बदलाव हुए?यही बात राजपरिवारों के दावों पर भी लागू होती है। यदि कोई संपत्ति उस समय शासक की निजी संपत्ति के रूप में दर्ज थी तो उसके बाद उसका उत्तराधिकार किसे मिला, क्या उसे बेचा गया, किसी ट्रस्ट को दिया गया या किसी अन्य तरीके से हस्तांतरित किया गया? इन सभी सवालों का जवाब दस्तावेजों से ही मिलेगा।यदि कोई संपत्ति वास्तव में राज्य की थी और बाद में बिना वैध अधिकार के किसी व्यक्ति या संस्था के नाम चली गई तो उसकी भी जांच होनी चाहिए, लेकिन दशकों पुराने मामले में वर्तमान कब्जाधारी या वर्तमान रिकॉर्डधारी के अधिकारों को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यदि किसी संपत्ति का कई दशकों से अलग तरीके से इस्तेमाल हो रहा है या उसके संबंध में पुराने सरकारी आदेश, रजिस्ट्री या न्यायालय के फैसले मौजूद हैं तो उनकी भी पूरी पड़ताल जरूरी होगी।आगरा का जयपुर हाउस इस जटिलता को समझने का एक उदाहरण है। राजस्थान सरकार ने इस क्षेत्र से जुड़ी संपत्तियों पर सवाल उठाया है, जबकि स्थानीय रिकॉर्ड में पुराने लेन-देन और रजिस्ट्रियों के दस्तावेज भी सामने आए हैं। ऐसे में यह तय करना जरूरी है कि उस समय संपत्ति किसके नाम थी, बेचने वाले के पास उसे बेचने का अधिकार था या नहीं और बाद में सरकारी रिकॉर्ड में क्या बदलाव हुए, यानी इतिहास और वर्तमान कानून के बीच की पूरी कड़ी देखनी होगी।राजपरिवारों की संपत्तियों के मामले में उत्तराधिकार का सवाल भी महत्वपूर्ण है। कुछ रियासतों में बड़े बेटे को उत्तराधिकारी मानने की परंपरा रही थी, लेकिन इसे हर राजपरिवार और हर संपत्ति पर एक जैसा लागू नहीं किया जा सकता। अदालतों ने भी अलग-अलग मामलों में संबंधित दस्तावेजों, समझौतों और परिस्थितियों को देखकर निर्णय दिए हैं। वर्ष 1971 में प्रिवी पर्स समाप्त होने का अर्थ यह नहीं था कि पूर्व राजाओं की हर निजी संपत्ति सरकार की हो गई। प्रिवी पर्स और संपत्ति का मालिकाना हक दो अलग-अलग कानूनी विषय थे। इसलिए इस दौर के बारे में भी तथ्यों को सावधानी से समझने की जरूरत है।अवैध कब्जे का सवाल भी इसी तरह संवेदनशील है। लंबे समय तक किसी संपत्ति पर कब्जा बने रहने से ही कब्जाधारी स्वतः उसका मालिक नहीं बन जाता। दूसरी ओर, दशकों पुराने कब्जे और उसके दौरान हुए सरकारी या निजी लेन-देन को भी केवल एक पुराने रिकॉर्ड के आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता। ऐसे मामलों में लिमिटेशन एक्ट, एडवर्स पजेशन, पुराने दस्तावेज और अदालतों के फैसले सभी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इसलिए इस पूरी प्रक्रिया का सबसे बेहतर रास्ता व्यापक दस्तावेजी जांच है। फिर, पुराने विलय समझौते, निजी संपत्ति की सूचियां, खसरा-खतौनी, नगरपालिका रिकॉर्ड, रजिस्ट्रियां, म्यूटेशन एंट्री, पुराने नक्शे और अदालतों के फैसले एक साथ देखे जाने चाहिए।जरूरत हो तो पुराने नक्शों को आज के जीआईएस रिकॉर्ड से मिलाकर यह भी पता लगाया जा सकता है कि उस समय की संपत्ति आज किस स्थान और किस खसरा संख्या में आती है, लेकिन इस प्रक्रिया का उद्देश्य केवल जमीन का मालिकाना हक तय करना नहीं होना चाहिए। इससे जुड़ी ऐतिहासिक धरोहर को बचाना भी उतना ही जरूरी है।यदि किसी पुराने भवन, धर्मशाला, घाट या परिसर का ऐतिहासिक महत्व प्रमाणित होता है तो उसके संरक्षण के लिए सरकार, स्थानीय निकाय, वर्तमान मालिक और संबंधित संस्थाएं मिलकर रास्ता निकाल सकती हैं। हर ऐतिहासिक संपत्ति को सरकारी कब्जे में लेना ही संरक्षण का एकमात्र रास्ता नहीं है। कई मामलों में सार्वजनिक-निजी सहयोग, ट्रस्ट या विरासत संरक्षण की दूसरी व्यवस्थाएं भी काम कर सकती हैं।यह भी विचार करने योग्य है कि क्या केंद्र और राज्य सरकारों को देश की पूर्व रियासतों से जुड़ी महत्वपूर्ण संपत्तियों का एक डिजिटल रिकॉर्ड तैयार करना चाहिए? इससे यह पता चल सकेगा कि कौन-सी संपत्ति कब किसके पास थी? आज उसकी स्थिति क्या है और क्या उस पर कोई विवाद चल रहा है। ऐसी व्यवस्था केवल पुराने विवाद सुलझाने में ही मदद नहीं करेगी, बल्कि भविष्य में भी ऐतिहासिक संपत्तियों के संरक्षण में उपयोगी होगी।जयपुर रियासत की संपत्तियों को लेकर शुरू हुई यह पड़ताल इसलिए महत्वपूर्ण है कि इससे कई पुराने रिकॉर्ड सामने आ सकते हैं, लेकिन इसका निष्कर्ष पहले से तय नहीं होना चाहिए। न यह मान लेना उचित होगा कि राजस्थान सरकार का हर दावा सही है और न यह कि पुराने रिकॉर्ड होने के कारण वर्तमान स्थिति को चुनौती ही नहीं दी जा सकती। सही रास्ता बीच का है, दस्तावेज सामने आएं, सभी पक्षों को सुना जाए, पुराने और वर्तमान रिकॉर्ड का मिलान हो और कानून के अनुसार फैसला हो।स्वतंत्रता के 79 वर्ष बाद इतिहास की इन संपत्तियों की पड़ताल का अवसर मिला है तो इसे केवल संपत्ति विवाद तक सीमित रखने के बजाय विरासत संरक्षण से भी जोड़ना चाहिए। आखिर ये इमारतें और स्थल सिर्फ जमीन के टुकड़े नहीं हैं। इनमें भारत के राजनीतिक एकीकरण, धार्मिक यात्राओं और सांस्कृतिक इतिहास की कई परतें छिपी हैं। मालिकाना हक का फैसला कानून करेगा, लेकिन ऐतिहासिक विरासत को बचाने की जिम्मेदारी समाज और सरकार, दोनों की है। यही इस पूरी कवायद का सबसे स्थायी और व्यापक उद्देश्य होना चाहिए।----------------------------------

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