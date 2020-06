नेहरू बनाम मोदी और चीन-1: आजाद भारत के रक्षामंत्री की वो गलतियां जिनसे देश हार बैठा 1962 की जंग

{"_id":"5ef9fd5ac6eaf96fef1a9f25","slug":"india-china-conflict-in-ladakh-1962-war-loss-reasons-politics-in-indo-china-war-prime-minister-nehru-defence-minister-krishna-menon-and-lieutenant-general-bm-kaul","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"\u0928\u0947\u0939\u0930\u0942 \u092c\u0928\u093e\u092e \u092e\u094b\u0926\u0940 \u0914\u0930 \u091a\u0940\u0928-1: \u0906\u091c\u093e\u0926 \u092d\u093e\u0930\u0924 \u0915\u0947 \u0930\u0915\u094d\u0937\u093e\u092e\u0902\u0924\u094d\u0930\u0940 \u0915\u0940 \u0935\u094b \u0917\u0932\u0924\u093f\u092f\u093e\u0902 \u091c\u093f\u0928\u0938\u0947 \u0926\u0947\u0936 \u0939\u093e\u0930 \u092c\u0948\u0920\u093e 1962 \u0915\u0940 \u091c\u0902\u0917","category":{"title":"Blog","title_hn":"\u092c\u094d\u0932\u0949\u0917","slug":"blog"}}

ये कहानी है 1962 के रक्षा मंत्री यानी डिफेंस मिनिस्टर कृष्ण मेनन और चीन से मोर्चा लेने वाले लेफ्टिनेंट जनरल बीएम कौल की है। भारत के इन नेताओं का जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूं ताकि आप समझें कि जब हम चीन से हारे तो देश की हिफाजत कैसे लोगों के हाथों में थी।



ये सब नेहरू सरकार खास चेहरे थे। और इसी के बल पर ये देश के इतने ऊंचे ओहदों पर पहुंच गए थे। इनके बारे में लेख में दी गई हर सूचना, हर तथ्य प्रामाणिक स्रोतों पर आधारित है, क्योंकि जो तथ्य मैं इस लेख में लिखने जा रहा हूं नई पीढ़ी को बेहद अविश्वसनीय लग सकती है, क्योंकि 'कॉमरेड' कृष्ण मेनन ऐसे रक्षा मंत्री थे कि चीनी सेना लद्दाख सरहद पर कब्जा किए बैठी थी और वे पाकिस्तान की सीमा पर सैनिक सजा रहे थे।



क्योंकि उनकी गहरी मान्यता थी कि 'साम्राज्यवाद' विरोधी चीन भारत पर कभी हमला नहीं कर सकता। इसी तरह एक दर्जन से ज्यादा योग्य सेना अफसरों को 'लांघ' कर लेफ्टिनेंट जनरल बने बीएम कौल अकेले ऐसे जनरल थे जिनकी फौज सीमा पर चीनियों से लोहा ले रही थी जिसे वह नई दिल्ली के अपने आवास में बिस्तर पर लेटे उन्हें ऑर्डर दे रहे थे।



ये युद्ध था या कोई मजाक। आप खुद फैसला कीजिए, तो इस किस्से को शुरू से शुरू करते हैं। कृष्ण मेनन से, ये जनाब इस देश के अकेले रक्षामंत्री थे, जिनकी नेतृत्व में आजाद भारत पहली बार किसी देश से जंग हार गया। ये अकेली ऐसी जंग थी जिसमें भारत की सेना नहीं हारी थी बल्कि देश के दंभी, राजनेताओं और कूटनीतिज्ञों की टोली ने चीन के सामने घुटने टेक कर देश को कलंकित किया था।



कृष्ण मेनन का शुरू में भारत की सक्रिय राजनीति से कोई लेना-देना नहीं था। न देश की आम जनता से उनका कोई दूर-दूर तक कोई नाता था और न ही देश की आजादी की लड़ाई से उनकी काबिलियत सिर्फ इतनी थी कि वे नेहरू के पुराने दोस्त थे।



पढ़ने लिखने वाले आदमी थे नेहरूजी, साहित्य प्रेमी थे, लेखक थे और मेनन लंदन में रहकर उनके लिखे को सारी दुनिया में प्रचारित प्रसारित करते चाहे वह 'ग्लिंप्सेज ऑफ़ वर्ल्ड हिस्ट्री' हो या 'डिस्कवरी ऑफ इंडिया' या उनकी 'एन ऑटोबायोग्राफी' हो।

जब देश आजाद हुआ तो नेहरूजी ने 'पुरस्कार स्वरूप' मेनन को लंदन में ही भारत का हाई कमिश्नर बना दिया। मशहूर लेखक पत्रकार खुशवंत सिंह ने मेनन के साथ लंदन में काम किया था। वे उनके बॉस थे। अपनी आत्मकथा में खुशवंत सिंह उनके बारे में अपना फर्स्ट हैंड अनुभव लिखते हैं- "कॉलेज के दिनों से कृष्ण मेनन के साथ मेरी थोड़ी सी मुलाकात हुई थी।"



उनमें मुझे प्रतिभा के कोई आसार नहीं दिखाई दिए थे। वह एक बदमिजाज बैरिस्टर थे जिनके पास कोई काम-धंधा नहीं था। वे अपनी शक्तियों का इस्तेमाल इंडिया लीग को बढ़ाने में करते थे या फिर नेहरूजी की जी हुजूरी में, उनके हाई कमिश्नर बनने पर न भारत के लोग खुश हुए थे न लंदन में रहने वाले हिन्दुस्तानियों ने खुशी जाहिर की।



इस नियक्ति को सरासर पक्षपात माना जा रहा था। (Truth, Love and a Little Malice by Khushwant Singh)" मेनन का मिजाज पहले ही गर्म था। वह और अक्खड़ हो गया। वे लंदन में ये बताने में बिलकुल नहीं चूकते कि इंडिया का प्राइम मिनिस्टर उनका लंगोटिया यार है।



मेनन लंदन से लौटे तो नेहरू ने उन्हें बिना विभाग दिए कैबिनेट का मंत्री बना दिया। जैसा कि यूपीए-1 में मनमोहन सिंह डिप्लोमेट शशि थरूर को अपनी कैबिनेट में मंत्री बनाना चाहते थे पर नहीं बना सके। कैबिनेट मंत्री बनकर मेनन भारत के" घुमंतु राजदूत" बन गए।



कभी वे यूएन में भारत का प्रतिनिधित्व करते कभी जिनेवा में। यानी सरकारी खर्च पर सैर सपाटा और मौज मस्ती, जबकि उन पर जिम्मेदारी थी कि वह नए नए आजाद हुए भारत के पक्ष में दुनिया में माहौल बनाएं और भारत की छवि चमकाएं, लेकिन ये साहब दुनिया में "चीन की छवि को चमकाने" में मशगूल थे ताकि यूएन की सुरक्षा परिषद में चीन को स्थायी सदस्यता मिल जाए।



भारत के इस चीन प्रेमी रवैए से अमेरिका नाराज था और मेनन दुनिया में ये प्रचार कर रहे थे कि 'दुनिया में नेहरू ही ऐसे चैम्पियन हैं जो अमेरिका को चुनौती दे सकते हैं।' 1957 के चुनाव में उन्हें कांग्रेस ने मुंबई से टिकट दिया और वे चुनाव जीत गए।