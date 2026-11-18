जब हम जयपुर के परकोटे वाले पुराने शहर में प्रवेश करते हैं तो उसकी सड़कों, बाजारों और चौपड़ों का व्यवस्थित स्वरूप देखकर सहज ही आश्चर्य होता है। करीब तीन शताब्दी पहले, जब आज जैसी तकनीक, संसाधन और नगर नियोजन की सुविधाएं उपलब्ध नहीं थीं, तब इतने सुव्यवस्थित शहर की कल्पना करना और उसे जमीन पर उतारना आसान नहीं रहा होगा, लेकिन महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने यह कर दिखाया।

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जयपुर केवल एक राजधानी के रूप में नहीं बसाया गया, अपितु इसे ऐसे शहर के रूप में विकसित करने की कोशिश हुई, जहां वास्तुकला, व्यापार, नागरिक जीवन और भविष्य की आवश्यकताएं एक-दूसरे से जुड़ी हों। यही दूरदृष्टि जयपुर को भारत के ऐतिहासिक नियोजित नगरों में विशिष्ट स्थान देती है।18 नवंबर 1727 को महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने जयपुर की स्थापना की। इससे पहले कछवाहा राजवंश की राजधानी आमेर थी। आमेर अपनी पहाड़ियों, दुर्ग और प्राकृतिक सुरक्षा के कारण शासन के लिए उपयुक्त था, लेकिन बढ़ती आबादी, प्रशासनिक जरूरतों, व्यापार और आर्थिक गतिविधियों के विस्तार के लिए वहां सीमाएं महसूस होने लगी थीं।सवाई जयसिंह ने नई राजधानी बसाने का निर्णय लिया। यह केवल सत्ता का केंद्र बदलने का फैसला नहीं था, बल्कि भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखकर एक नए नगर की रचना करने का विचार था। सवाई जयसिंह अपने समय के असाधारण शासकों में थे। उनकी रुचि खगोल विज्ञान, गणित, विज्ञान और वास्तुकला में थी।नई राजधानी की योजना तैयार करते समय विभिन्न देशों की नगर संरचनाओं और वास्तु परंपराओं का अध्ययन किया गया। यूरोपीय नगर नियोजन के विचारों पर भी विचार हुआ, लेकिन जयपुर किसी विदेशी शहर की नकल नहीं था। इसकी योजना भारतीय वास्तु परंपरा, स्थानीय परिस्थितियों, व्यापार और नागरिक जीवन की आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार की गई।जयपुर को आकार देने में पंडित विद्याधर भट्टाचार्य की भूमिका महत्वपूर्ण रही। नगर नियोजन और वास्तु की समझ रखने वाले विद्याधर ने महाराजा की कल्पना को व्यावहारिक स्वरूप दिया। दोनों की सोच के समन्वय से ऐसा शहर विकसित हुआ, जिसकी योजना उस समय के नगर निर्माण में एक उल्लेखनीय प्रयोग थी।जयपुर की विशेषता यह थी कि यहां केवल महलों और राजकीय भवनों का निर्माण नहीं हुआ, बल्कि पूरे शहर को एक सुव्यवस्थित इकाई के रूप में बसाने का प्रयास किया गया। नगर को नौ चौकड़ियों में विभाजित करना, सड़कों का क्रमबद्ध विन्यास, बाजारों के लिए निर्धारित स्थान और सार्वजनिक चौपड़ों की व्यवस्था जयपुर को अलग पहचान देती है।इसकी सड़कें एक-दूसरे को समकोण पर काटती हैं और शहर का मूल स्वरूप स्पष्ट दिखाई देता है। आवास, व्यापार और सार्वजनिक गतिविधियों को एक व्यवस्थित ढांचे में रखने का प्रयास किया गया। उस समय जब अनेक शहर अपनी जरूरतों के अनुसार धीरे-धीरे विस्तार कर रहे थे, जयपुर को पहले से निर्धारित योजना के अनुसार बसाना बड़ी दूरदृष्टि का परिचायक था।जयपुर के बाजार इस नगर योजना की सफलता को आज भी समझाते हैं। जौहरी बाजार, किशनपोल, त्रिपोलिया और अन्य बाजार केवल व्यापार के केंद्र नहीं, बल्कि शहर की वास्तु पहचान का हिस्सा हैं। दुकानों की एकरूपता, भवनों का क्रम और बाजारों की स्पष्ट संरचना शहर को एक विशिष्ट स्वरूप देती है।व्यापार को शहर के जीवन से अलग रखने के बजाय उसकी बसावट का हिस्सा बनाया गया। व्यापारी, कारीगर और बाजार जयपुर की आर्थिक गतिविधियों के साथ उसकी सामाजिक पहचान भी बनाते हैं। बड़ी चौपड़ और छोटी चौपड़ भी नगर नियोजन में सार्वजनिक जीवन के महत्व को दर्शाती हैं।ये केवल चौराहे नहीं थे, बल्कि लोगों के मिलने, व्यापार, सामाजिक संवाद और सामूहिक गतिविधियों के केंद्र थे। आज आधुनिक शहरों में सार्वजनिक स्थानों की कमी महसूस की जा रही है। जयपुर की चौपड़ें याद दिलाती हैं कि शहर केवल मकानों और सड़कों से नहीं बनते, बल्कि ऐसे स्थानों से भी बनते हैं, जहां लोग एक-दूसरे से जुड़ते हैं और सामूहिक जीवन का अनुभव करते हैं।जयपुर की वास्तुकला में सुंदरता और उपयोगिता का संतुलन दिखाई देता है। हवामहल के झरोखे, हवेलियों के आंगन, छज्जे और जालियां केवल सजावट नहीं, बल्कि स्थानीय जलवायु के अनुरूप निर्माण की समझ भी हैं। गर्मी, हवा, प्रकाश और छाया को ध्यान में रखकर विकसित स्थापत्य उस समय की व्यावहारिक बुद्धिमत्ता को दर्शाता है।राजपूत शैली, मुगल प्रभाव और स्थानीय शिल्प परंपराओं का समन्वय जयपुर को विशिष्ट वास्तु पहचान देता है। जंतर-मंतर जयपुर की वैज्ञानिक चेतना का महत्वपूर्ण उदाहरण है। खगोल विज्ञान में सवाई जयसिंह की रुचि के कारण यहां विशाल खगोलीय उपकरणों का निर्माण हुआ।यह बताता है कि जयपुर की रचना केवल राजसी भव्यता तक सीमित नहीं थी। विज्ञान, ज्ञान और गणना को भी महत्व दिया गया। एक ही शहर में वास्तुकला, व्यापार, वैज्ञानिक अध्ययन और सामाजिक जीवन का ऐसा समन्वय उसकी व्यापक सोच को उजागर करता है।जयपुर आज भी दूसरे शहरों के लिए एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। नगर नियोजन का अर्थ केवल सड़कें बनाना या आवासीय कॉलोनियां विकसित करना नहीं है। शहर तभी बेहतर बनता है, जब परिवहन, बाजार, आवास, सार्वजनिक स्थान, पर्यावरण और नागरिक सुविधाओं को एक साथ ध्यान में रखा जाए। जयपुर की मूल योजना बताती है कि शहर की अनेक समस्याओं का समाधान उसके निर्माण के समय ही खोजा जा सकता है।सुव्यवस्थित सड़कें, व्यापार के लिए निर्धारित स्थान और सार्वजनिक चौक आज भी शहरी विकास के महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं। 2019 में जयपुर को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया जाना उसके नियोजित नगर स्वरूप और ऐतिहासिक स्थापत्य की वैश्विक मान्यता है। आज जयपुर तेजी से विस्तार कर रहा है।नई कॉलोनियां, व्यावसायिक परिसर, सड़कें और परिवहन सुविधाएं शहर का स्वरूप बदल रही हैं। विकास आवश्यक है, लेकिन पुराने शहर की मूल संरचना, बाजारों, हवेलियों और स्थापत्य पहचान को सुरक्षित रखना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। विरासत केवल पुरानी इमारतों को बचाने तक सीमित नहीं होती; उसमें शिल्प, व्यापार, परंपराएं और वह जीवन भी शामिल है, जिसने शहर को पहचान दी है।जयपुर की 299वीं वर्षगांठ केवल एक ऐतिहासिक शहर के स्थापना दिवस का उत्सव नहीं है। यह उस दूरदृष्टि को याद करने का अवसर है, जिसने शहर बसाने को एक रचनात्मक और व्यवस्थित प्रक्रिया बनाया। आज जब नए शहरों और विस्तारशील महानगरों में यातायात, अव्यवस्थित निर्माण, सार्वजनिक स्थानों की कमी और पर्यावरण संबंधी चुनौतियां बढ़ रही हैं, तब जयपुर की मूल योजना हमें सोचने के लिए विवश करती है कि विकास का अर्थ आखिर क्या है?क्या विकास केवल नई सड़कें, ऊंची इमारतें और बड़े व्यावसायिक परिसर हैं, या ऐसा शहर बनाना भी है जहां जीवन सहज हो, बाजार व्यवस्थित हों, सार्वजनिक स्थान जीवंत रहें और शहर अपनी पहचान खोए बिना आगे बढ़े? जयपुर का इतिहास इसका उत्तर देता है। शहर केवल ईंट-पत्थर से नहीं बनते, उन्हें दूरदृष्टि से रचा जाता है।तीन शताब्दी पहले सवाई जयसिंह ने जिस सोच को जमीन पर उतारा, उसकी प्रासंगिकता आज भी कायम है। जयपुर की असली विरासत उसके महलों और गुलाबी दीवारों में ही नहीं, बल्कि उस नगर निर्माण की सोच में है, जो समय के साथ पुरानी नहीं हुई।यह लेखक के निजी विचार हैं। आलेख में शामिल सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है। अपने विचार हमें blog@auw.co.in पर भेज सकते हैं। लेख के साथ संक्षिप्त परिचय और फोटो भी संलग्न करें।