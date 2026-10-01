रोजगार मेले में 228 युवाओं को मिली नौकरी

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कंपनियों के मानव संसाधन प्रतिनिधियों सुब्रोस से संजीव कुमार, हीरो मोटोकॉर्प से हरीश कुमार और होंडा से संदीप नारा ने बताया कि मातनहेल आईटीआई के प्रशिक्षुओं में तकनीकी दक्षता और अनुशासन बेहतर है। संस्थान के प्रधानाचार्य अनिल दलाल ने चयनित विद्यार्थियों को बधाई देते हुए कहा कि यह सफलता विद्यार्थियों की मेहनत और अनुदेशकों के मार्गदर्शन का परिणाम है। इस अवसर पर नियुक्ति अधिकारी टिंकू वर्मा, प्रशिक्षु अनुदेशक प्रवीण कुमार, अनुदेशक श्यामलाल और अनुदेशक संजय रंगा मौजूद रहे।

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साल्हावास। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) मातनहेल में मंगलवार को आयोजित विशाल जॉब फेयर में 242 प्रशिक्षुओं ने भाग लिया, जिनमें से 228 युवाओं का चयन देश की नामी कंपनियों में हुआ। चयन की दर करीब 95 प्रतिशत रही। रोजगार मेले में हीरो मोटोकॉर्प, सुब्रोस लिमिटेड मानेसर और होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया ने युवाओं का चयन किया। कंपनियों ने लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के बाद प्रशिक्षुओं के हुनर के आधार पर चयन किया। हीरो मोटोकॉर्प ने 107, सुब्रोस लिमिटेड ने 92 और होंडा मोटरसाइकिल ने 29 युवाओं को रोजगार का अवसर दिया।