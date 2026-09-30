संदिग्ध परिस्थितियों में फंदा लगाने से युवक की मौत
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 30 Sep 2026 01:30 AM IST
Updated Wed, 30 Sep 2026 01:30 AM IST
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बहादुरगढ़। लाइनपार क्षेत्र के छोटूराम नगर में संदिग्ध परिस्थितियों में फंदा लगाने से 28 वर्षीय युवक की मौत हो गई। युवक ने यह कदम मानसिक परेशानी के चलते उठाया या फिर इसके पीछे अन्य कोई वजह तो नहीं रही यह जांच का विषय है। मृतक की पहचान उत्तर प्रदेश के हरदोई निवासी सूरज के रूप में हुई। परिजनों के अनुसार सूरज एमआईई पार्ट वन में स्थित फुटवियर कंपनी में काम करता था। सोमवार की दोपहर उसने फंदा लगा लिया। जिस वक्त उसने यह कदम उठाया परिवार के सभी सदस्य काम पर गए हुए थे। शाम को वापस लौटे तो देखा कि सूरज का शव फंदे पर लटका हुआ था। सूरज तीन भाईयों में मंझला था और शादीशुदा था। सूरज का तलाक हो रखा था। उधर इसकी सूचना मिलते ही लाइनपार थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर नागरिक अस्पताल में भिजवाया। लाइनपार थाना एसएचओ राजेश कुमार का कहना है कि शव का पोस्टमार्टम परिजनों के बयान दर्ज होने के बाद करवाया जाएगा।
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