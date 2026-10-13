खेल महाकुंभ के लिए कुश्ती टीम के ट्रायल, पहलवानों ने दिखाया दमखम

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

ओलंपियन पहलवान एवं एसीपी रमेश गुलिया और हरियाणा कुश्ती एसोसिएशन के महासचिव राकेश कोच ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया।कोच जयवीर ने खिलाड़ियों को खेल भावना और अनुशासन के साथ मुकाबले करने के लिए प्रेरित किया। इस अवसर पर कोच लीलू लाडपुर सहित विभिन्न अखाड़ों के कोच, खलीफा और पहलवान मौजूद रहे।55 किलोग्राम में मोहित, 60 में अभिषेक, 63 में सुधीर मांडोठी, 67 में पवन शास्त्री, 72 में गौरव, 77 में विकास मांडोठी, 82 में आशु बहादुरगढ़, 87 में विकास सोनू अखाड़ा, 97 में अनुराग मांडोठी और 130 किलोग्राम में रवि सतीश अखाड़ा ने प्रथम स्थान हासिल किया।50 किलोग्राम में रवीना, 53 में सोनिया, 55 में अन्नु, 57 में आशु, 59 में निक्की, 62 में सुहानी, 65 में सोनिया, 68 में मुस्कान, 72 में चंचल और 76 किलोग्राम में शिक्षा प्रथम रहीं।57 किलोग्राम में कार्तिक आसौदा, 61 में भुमित लोवा माजरा, 65 में तुषार कसार, 70 में कृष्ण बिरोहड़, 74 में रोहित सोनू मांडोठी अखाड़ा, 79 में मनविंद्र सुरहा, 86 में सुचेत खुड्डन, 92 में लक्ष्य मांडोठी, 97 में दीपक लीलू अखाड़ा लाडपुर और 125 किलोग्राम में अमन सोनू अखाड़ा ने प्रथम स्थान प्राप्त किया।