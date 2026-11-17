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जिले के कुल 521 सरकारी स्कूलों में पेयजल की जांच की जानी है। इनमें प्राथमिक, मिडिल, हाई और सीनियर सेकेंडरी स्कूल शामिल हैं। शिक्षा विभाग की ओर से 10 नवंबर को प्रदेशभर के सरकारी स्कूलों की पानी जांच रिपोर्ट जारी की गई थी।इसके अनुसार जिले के 398 स्कूलों ने पोर्टल पर रिपोर्ट अपलोड की है, जबकि 123 स्कूलों की रिपोर्ट अभी लंबित है। यह कुल स्कूलों का करीब 23.6 प्रतिशत है। जिन सात स्कूलों में पानी अनसेफ मिला है, वहां स्थिति सुधारने के प्रयास किए जा रहे हैं।अधिकतर स्कूलों में लगे हैं आरओ सिस्टमजिले के अधिकतर सरकारी स्कूलों में आरओ सिस्टम लगे हुए हैं। इस कारण यहां पानी अच्छा है। इसमें विभिन्न कंपनियों की तरफ से सीआरएस फंड के तहत सरकारी स्कूलों को आरओ लगाने के लिए सहयोग किया हुआ है।वर्जनजिले के अधिकतर सरकारी स्कूलों में पानी स्वच्छ मिला है। कुछ स्कूलों की रिपोर्ट अभी अपलोड होनी बाकी है। इनमें ऐसे प्राथमिक स्कूल भी शामिल हैं, जो एक ही परिसर में सीनियर सेकेंडरी, हाई या मिडिल स्कूलों के साथ चल रहे हैं। उनकी रिपोर्ट एक-दो दिन में अपलोड कर दी जाएगी।रतींद्र सिंह, जिला शिक्षा अधिकारी