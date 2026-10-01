अभ्यर्थियों की मांग उठाने वाले संदीप को घर से उठाने का आरोप
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 01 Oct 2026 02:54 AM IST
Updated Thu, 01 Oct 2026 02:54 AM IST
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बादली। सीईटी पास अभ्यर्थियों की मांगों को लेकर आवाज उठा रहे बादली निवासी संदीप मास्टर को बुधवार को घर से ले जाने का दावा किया गया है। संदीप की पत्नी संजू गुलिया ने वीडियो जारी कर बताया कि 8-10 लोग उनके घर पहुंचे और संदीप को अपने साथ ले गए। हालांकि, इस संबंध में पुलिस की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है और न ही संदीप के बारे में कोई जानकारी दी गई है।
संजू गुलिया के अनुसार, घर पहुंचे लोगों ने संदीप से अगले दो दिनों के कार्यक्रम के बारे में जानकारी मांगी। उन्होंने यह भी कहा कि किसी प्रकार की अराजकता फैलाने का काम नहीं किया जाए। इस पर संजू ने कहा कि वे ऐसा कोई काम नहीं कर रहे हैं। इसके बाद संदीप को अपने साथ ले जाने की बात कही गई है।
संदीप की पत्नी ने जारी वीडियो में कहा कि बेरोजगारी और सीईटी अभ्यर्थियों की मांगों को लेकर उनका परिवार आगे भी आवाज उठाता रहेगा। उन्होंने कहा कि युवाओं की मांगों को उठाने का प्रयास जारी रहेगा।
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बता दें कि 28 सितंबर को संदीप कुमार ने झज्जर में जिला उपायुक्त को ज्ञापन सौंपकर सीईटी अभ्यर्थियों से जुड़ी विभिन्न मांगों को उठाया था। इसके बाद बुधवार को उन्हें घर से ले जाने की बात सामने आई है। मामले को लेकर पुलिस की ओर से अभी तक कोई जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है।
जब इस मामले में पुलिस से बात करने का प्रयास किया गया तो एसीपी और थाना प्रभारी की ओर से फोन अटेंड नहीं किया गया।
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संजू गुलिया के अनुसार, घर पहुंचे लोगों ने संदीप से अगले दो दिनों के कार्यक्रम के बारे में जानकारी मांगी। उन्होंने यह भी कहा कि किसी प्रकार की अराजकता फैलाने का काम नहीं किया जाए। इस पर संजू ने कहा कि वे ऐसा कोई काम नहीं कर रहे हैं। इसके बाद संदीप को अपने साथ ले जाने की बात कही गई है।
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संदीप की पत्नी ने जारी वीडियो में कहा कि बेरोजगारी और सीईटी अभ्यर्थियों की मांगों को लेकर उनका परिवार आगे भी आवाज उठाता रहेगा। उन्होंने कहा कि युवाओं की मांगों को उठाने का प्रयास जारी रहेगा।
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बता दें कि 28 सितंबर को संदीप कुमार ने झज्जर में जिला उपायुक्त को ज्ञापन सौंपकर सीईटी अभ्यर्थियों से जुड़ी विभिन्न मांगों को उठाया था। इसके बाद बुधवार को उन्हें घर से ले जाने की बात सामने आई है। मामले को लेकर पुलिस की ओर से अभी तक कोई जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है।
जब इस मामले में पुलिस से बात करने का प्रयास किया गया तो एसीपी और थाना प्रभारी की ओर से फोन अटेंड नहीं किया गया।