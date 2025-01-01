प्रारंभिक मतदाता सूची में नाम अवश्य जांचें वोटर : एसडीएम

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उन्होंने बताया कि संशोधित कार्यक्रम के अनुसार पात्र नागरिक 30 सितंबर तक मतदाता सूची से संबंधित दावे एवं आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं। प्राप्त दावे-आपत्तियों का निपटान 28 अक्टूबर तक किया जाएगा, जबकि 6 नवंबर को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित होगी।एसडीएम ने बताया कि प्रारंभिक सूची में नाम नहीं होने पर फॉर्म-6 के माध्यम से नाम शामिल करवाने का दावा किया जा सकता है। नाम, पता, आयु, फोटो या अन्य विवरण में गलती होने पर फॉर्म-8 से संशोधन कराया जा सकता है। वहीं मृत, अपात्र या स्थायी रूप से स्थानांतरित मतदाता का नाम हटवाने के लिए फॉर्म-7 के माध्यम से आपत्ति दर्ज कराई जा सकती है।नागरिक दावे-आपत्तियां संबंधित ईआरओ, एईआरओ कार्यालय में जमा करा सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन की सुविधा भी उपलब्ध है।