रुद्रपुर: युवक पर तलवार-डंडों से हमला, भाजपा नेता के पुत्र समेत दो गिरफ्तार; तमंचा-कारतूस बरामद

रुद्रपुर गांधी पार्क के पास युवक को घेरकर तलवार और डंडों से जानलेवा हमला करने के मामले में कोतवाली पुलिस ने दो नामजद आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनमें एक भाजपा नेता का पुत्र बताया जा रहा है। पुलिस ने दूसरे आरोपी के कब्जे से तमंचा और कारतूस बरामद किया है।

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भदईपुरा निवासी आकाश यादव ने पुलिस को तहरीर देकर बताया था कि छह सितंबर की सुबह गांधी पार्क के पास स्कार्पियो सवार गगन रतनपुरिया, पवन शर्मा, कौशल शर्मा, सुमित चौधरी समेत अन्य लोगों ने उसे घेर लिया। गाली-गलौज का विरोध करने पर आरोपियों ने जान से मारने की नीयत से तलवार और डंडों से हमला कर उसे घायल कर दिया।मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी थी। सोमवार को सूचना पर पुलिस ने काशीपुर रोड स्थित बागवाला फ्लाईओवर के पास घेराबंदी कर सुमित चौधरी और पवन शर्मा को दबोच लिया। पुलिस के अनुसार सुमित से तमंचा-कारतूस बरामद हुआ। दोनों को कोर्ट में पेश किया जा रहा है। फरार आरोपियों की तलाश में दबिश जारी है।